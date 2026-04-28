El presidente del CTA reconoce que «fue un error designar a Alberola Rojas para el Real Madrid-Girona»

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), admitió que «fue un error» designar a Alberola Rojas para el Real Madrid-Girona, justo antes de la final de la Copa del Rey. El árbitro del comité castellano-manchego fue protagonista por no señalar un penalti sobre Kylian Mbappé. El máximo mandatario del CTA analizó la polémica arbitral que pudo cambiar el devenir del encuentro.

«En frío creo que fue un error», comentó Fran Soto al ser preguntado si fue un error designar a Alberola para el Real Madrid-Girona. En ese momento, el presidente del CTA ya había decidido que el de Ciudad Real sería el árbitro principal de la final de la Copa del Rey, que se disputaba una semana después del mencionado duelo en el Bernabéu.

Soto creyó que el Real Madrid-Girona sería un partido sin demasiadas complicaciones y por eso puso a Alberola Rojas a pitar ese partido: «Pensé que no iba a haber nada. Yo soy muy crítico conmigo mismo y, si creo que algo se puede mejorar, pues voy a tratar de mejorarlo. Si me vuelve a pasar, yo creo que no hubiese designado a Alberola Rojas en el partido Real Madrid-Girona».

Para el Comité Técnico de Árbitros (CTA), el codazo que Vitor Reis le propinó a Kylian Mbappé en el Real Madrid–Girona era penalti, ya que «la acción puede entenderse como imprudente». No obstante, el comité afirmó que no es uno de los supuestos en los que debe entrar el VAR porque «no es un error claro, obvio ni manifiesto». Por tanto, lo que dicen es que Alberola Rojas se equivocó en el campo, pero que Trujillo Suárez sí acertó en el VAR al no avisarle del error porque es una jugada «interpretable».

🔊 «Fue un error designar a Alberola para el https://t.co/ZOPMMX5uLD – Girona antes de la final de Copa» ⚽️ El presidente del CTA reconoce que se equivocó al darle un partido de gran interés al colegiado a pocos días de pitar la final de La Cartuja#CTA #Negreira #RealMadrid pic.twitter.com/LO7vw1uRjX — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) April 28, 2026

A pesar del error, el máximo mandatario del CTA también comentó en su entrevista en Radioestadio Noche que en ningún momento se planteó cambiar la designación de la final: «No tenía duda de que íbamos a mantener la designación de Alberola Rojas para la final de Copa». Una decisión que Fran Soto ya tenía tomada desde hace tiempo y mantuvo a pesar de lo sucedido.