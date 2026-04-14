El CTA protege a sus árbitros: el codazo a Mbappé era penalti… pero es «interpretable» y no «un error claro»

Para el Comité Técnico de Árbitros (CTA), el codazo que Vitor Reis propinó a Kylian Mbappé en el Real Madrid – Girona era penalti, ya que «la acción puede entenderse como imprudente», pero no es uno de los supuestos en los que debe entrar el VAR porque «no es un error claro, obvio ni manifiesto». Así, dicen que se equivocó Alberola Rojas en el campo -aunque le salvan al entender que es una jugada «interpretable»-, pero añaden que Trujillo Suárez sí acertó en el VAR.

El CTA ha analizado esta jugada en su programa Tiempo de Revisión y el organismo dirigido por Fran Soto se supera: el codazo a Mbappé sí podía ser «susceptible» de ser pitado como penalti, pero con asterisco. Todos lo hicieron bien porque para este Comité no hay nunca errores.

«La acción es susceptible de poder ser sancionada como penalti», expresan desde el CTA. Sin embargo, «al tratarse como una acción interpretativa y como no es un error claro, obvio ni manifiesto, el VAR actúa correctamente al no intervenir», añaden. Una explicación que carece de toda lógica y que sólo se entiende por el corporativismo arbitral. El codazo fue clarísimo y sí es un error clamoroso.

Para defender al dúo arbitral al que han premiado con la final de Copa del Rey (Alberola Rojas y Trujillo Suárez), el CTA da muchas explicaciones, tarda casi tres minutos en explicar la jugada, usando muchos términos, pero para llegar a la conclusión de que Alberola Rojas era normal que no pitara penalti, aunque sí lo fuera, porque es «interpretable». Y como no es un error claro para ellos, Trujillo Suárez lo hizo perfecto desde el VAR.

Unas explicaciones que ponen de manifiesto a dónde ha llevado al CTA Fran Soto, que es al mismo lugar en el que estaba con Medina Cantalejo: corporativismo total con sus árbitros y premios a los árbitros que tienen errores en contra del Real Madrid.

El gran escándalo del penalti no pitado a Mbappé por el codazo que sufrió en el Real Madrid – Girona se salda para el Comité Técnico de Árbitros con una simple «interpretación», diciendo que sí era penalti, pero que se puede entender que Alberola Rojas no lo pitara y defendiendo a Trujillo Suárez en el VAR.