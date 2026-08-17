Unicaja Baloncesto inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

Esta semana arranca la actividad para los jugadores del Unicaja Baloncesto, quienes han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con un chequeo médico que incluye exploraciones cardiológicas, traumatológicas y análisis clínicos. Estos días, los jugadores regresan de sus vacaciones incorporándose a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante las pruebas médicas en el Hospital Quirónsalud Málaga y evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena.

Así, hoy, lunes 17 de agosto, han pasado examen médico en Quirónsalud Málaga Cameron Hunt, Simonas Lukosius, Ignas Brazdeikis y Willy Hernangómez; quien ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Unicaja.

Mañana, martes 18 de agosto, tendrá lugar el tradicional desayuno de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga con los medios de comunicación, tras los análisis clínicos a toda la plantilla.

Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Unicaja Baloncesto

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.