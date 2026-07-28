Los expertos en psicología coinciden: las personas que mezclan letras minúsculas y mayúsculas al escribir tienen una necesidad de diferenciación

Cuando aprendemos a escribir, se suele poner especial énfasis en seguir las normas ortográficas al pie de la letra: cuándo se debe poner coma y no punto, cuándo tildar una palabra o cuándo escribir en minúscula o en mayúscula. Sobre esto último reflexiona la psicología, ya que las personas que intercalan las letras minúsculas con mayúsculas tienen una necesidad de diferenciación.

A pesar de lo que mucha gente puede creer, este fenómeno no se debe a una falta de costumbre de redactar a papel y boli, la prisa por redactar o por usar demasiado el móvil, sino por una necesidad de diferenciación que tienen todas estas personas.

¿Por qué algunas personas mezclan minúsculas y mayúsculas?

Esta anomalía al escribir no se trata de un descuido, sino que corresponde a una mezcla de diversos aspectos. Una teoría que también apoya la grafología, la ciencia que estudia y analiza los rasgos y trazos de la escritura manuscrita para intentar deducir aspectos de la personalidad y el estado emocional de cada uno de los individuos.

Los expertos indican que el alternar estos dos tipos de letras es un indicador de una ruptura con lo tradicional. Quienes intercalan mayúsculas con minúsculas buscan expresar su singularidad y mostrar que no se sienten cómodos con seguir las normas ya estipuladas. Este rasgo es más frecuente en personas con un perfil creativo, inconformista o artístico, que tienden a cuestionar lo impuesto y buscar nuevos lenguajes expresivos.

¿Qué rasgos tienen los que alternan mayúsculas y minúsculas?

Quienes escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas comparten esta serie de rasgos: