La grafología sugiere que las personas que escriben alternando mayúsculas y minúsculas experimentan tensión emocional pero también creatividad y energía

Los expertos en grafología llevan años estudiando las conductas de las personas que escriben alternando mayúsculas y minúsculas. Además de un error léxico de manual, la ciencia que estudia la forma de comunicarse por escrito de las personas relaciona este hábito con un exceso de creatividad y energía, además de tensión emocional. Consulta en este artículo todo lo que dice la grafología sobre las personas que escriben alternando las minúsculas y mayúsculas.

«Estudio de las particularidades de la letra de una persona, con el fin de identificarla o tratar de averiguar sus características psicológicas». Así define la Real Academia Española el término grafología, que es capaz de discernir la personalidad de las personas en función de sus hábitos a la hora de escribir. Por ejemplo, las personas que tienen una letra grande suelen ser más extrovertidas, tienen más autoconfianza o les gusta destacar, mientras que las personas que tienen una letra más pequeña pueden pecar de inseguridad.

Los expertos también son capaces de descifrar la personalidad por una firma. Por ejemplo, si es ilegible, indica necesidad de mantener la distancia o secretismo, mientras que si se puede leer, está relacionado con la claridad en los propósitos y la seguridad en uno mismo. La grafología también lleva años estudiando la conducta de las personas que cometen un acto casi insólito: combinar letras mayúsculas y minúsculas a la hora de escribir.

La grafología y el uso de mayúsculas y minúsculas

Emma Iglesias, una grafóloga experta en la materia, que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales bajo la firma Emmagraphia, ha publicado un vídeo en el que intenta explicar por qué las personas combinan mayúsculas y minúsculas a la hora de escribir. «¿Alguna vez te has preguntado por qué mezclas mayúsculas y minúsculas?», comienza diciendo en un vídeo que se ha hecho viral.

«Las mayúsculas suelen reflejar firmeza, mantener el control y mostrarte fuerte», dice sobre las personas que adoptan este tipo de escritura. «En cambio, las minúsculas transmiten un tono más relajado, natural y cercano», indica esta experta en la materia.

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«Así que cuando alguien alterne constantemente entre unas y otras, lo que percibe es que la persona no logra sostener siempre la misma postura. Puede tener momentos de seguridad y autoridad, pero también otros en los que baja la guardia y se deja ver más tal cual es», acaba diciendo en el vídeo sobre los motivos que llevan a una persona a escribir alternando mayúsculas y minúsculas.

El grafólogo Federico Carelli también se ha pronunciado en el periódico Correio Braziliense sobre esto y ha dejado claro que esas personas tienden a mostrar un pensamiento rápido, dinámico e intuitivo. Así que, además de experimentar una tensión emocional, las personas que tienen hábito también estarán relacionadas con la creatividad y la energía. Aun así, lo normal en esta vida no es combinar mayúsculas y minúsculas, ya que se considera un error ortográfico. Esto sólo queda para el uso de las redes sociales.