Carlos Gutiérrez, veterinario: «Los gatos atigrados son muy agradecidos, de hecho, son hasta pesados»

Los gatos atigrados son una especie que comparte un tipo de personalidad muy marcada y que les diferencia del estigma independiente que engloba a los felinos. Por ello, estos gatos tienen una personalidad cercana, cariñosa y muy cariñosa hacia sus dueños. Además, esta tipología genera dudas en sus responsables sobre cómo identificarlos de manera correcta y cuáles son sus particularidades. No todos los gatos atigrados poseen las rayas oscuras que los caracterizan; incluso tienen un pelaje diferente.

Su personalidad

El veterinario, Carlos Gutiérrez, explica que son numerosos los propietarios que piensan que su mascota tiene un pelaje uniforme, cuando en realidad aparecen detalles concretos de los gatos atigrados. Aunque no todo es el físico, ya que el experto afirma que el comportamiento cercano y cariñoso que tienen estos gatos llama la atención notablemente. Además, Gutiérrez los define como animales familiares y agradecidos, asegurando que en ocasiones pueden ser «hasta pesados», de manera irónica.

La famosa marca de la M

Los gatos atigrados tienen una seña característica, es decir, una marca en la frente. Una especie de firma en forma de «M» que es muy frecuente en esta especie y cuyo origen se ancla a la distribución genética del color del pelo y no tiene ningún tipo de relación con el carácter o el comportamiento del animal, señala el especialista.

Más curiosidades

Los gatos atigrados naranjas tienen una diferencia de registro diverso, ya que el 80% son machos y sólo el 20% son hembras debido a su combinación cromosómica. Además, este tipo de felinos arrastra un atributo clave, que son unas pequeñas pecas negras en su nariz, labios y encías. Esto recibe el nombre de «lentigo». Por lo tanto, este tipo de gatos no se basa sólo en un color concreto, sino que puede ser de tres tipos: atigrado grisáceo, anaranjado o amarronado.