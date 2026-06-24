Un veterinario sobre los gatos naranjas: «Casi todos son en realidad atigrados»

Los gatos son animales que esconden una característica importante relacionada con su pelaje. El color del vello en un felino llama la atención en algunas ocasiones y genera la curiosidad sobre posibles rasgos de comportamiento. «Existen ciertas tendencias que se repiten en algunos patrones de coloración», expresa el veterinario Carlos Gutiérrez.

La importancia del pelaje en un gato

El especialista señala que nunca se debe juzgar a un gato por su aspecto. Aunque existen determinados colores o dibujos de pelaje que pueden relacionarse con características comunes. Por eso, cada animal posee una personalidad propia que depende de numerosos factores. Entre los pelajes más frecuentes en felinos se encuentran los gatos atigrados, un ejemplar que presenta marcas más oscuras distribuidas por el cuerpo, pero estas no siempre aparecen en forma de rayas. Algunas veces pueden adoptar patrones circulares o moteados.

Aspectos llamativos

Uno de los aspectos más llamativos es que numerosos propietarios no identifican correctamente el patrón. Por eso, algunos gatos que parecen tener un color uniforme esconden marcas atigradas visibles únicamente al observar con atención determinadas zonas del cuerpo, como las patas y rostro. «Esto sucede con muchos gastos de color naranja o amarillo», expone Gutiérrez. Aun así, a simple vista pueden parecer tener un pelaje homogéneo, pero en realidad la mayoría presenta las características franjas de los gatos atigrados.

El carácter

El veterinario describe a los gatos atigrados como animales afables, cercanos y muy orientados a la convivencia familiar. Son felinos que buscan contacto frecuente con las personas y que disfrutan de la compañía cotidiana. Además, la conocida marca en forma de letra M que aparece en la frente de muchos gatos, significa en realidad una consecuencia de la distribución genética del color en el pelaje y no tanto un significado especial.