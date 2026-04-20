Los gatos naranjas son diferentes de alguna manera y los investigadores ahora saben por qué

La cuestión de cómo se desarrolla el pelaje naranja en los gatos y qué efectos tiene en estos animales ha intrigado a los investigadores durante mucho tiempo. A pesar de décadas de investigación sobre este tema, durante mucho tiempo no se encontró una respuesta definitiva. Ahora, dos estudios parecen haber resuelto simultáneamente el enigma genético del pelaje naranja en los gatos. A diferencia del cabello rojo en los humanos y el pelaje rojizo en muchos otros mamíferos, el color del pelaje de los gatos naranjas no se debe a la proteína Mc1r, la cual se encuentra en la superficie de las células de la piel y produce la pigmentación rojiza.

Los gatos naranjas tienen otra peculiaridad: entre el 80% y el 90% son machos. Por este motivo, el color del pelaje se explicaba desde hace tiempo por la inactivación del cromosoma X. Ahora, los nuevos estudios han puesto el foco en el gen Arhgap36. Tanto el equipo liderado por Christopher Kaelin de la Universidad de Stanford como el equipo de investigación japonés liderado por Hidehiro Toh y Hiroyuki Sasaki de la Universidad de Kyushu, hallaron que una pequeña deleción de aproximadamente cinco kilobases (5000 pares de bases) en el cromosoma X activa este gen en las células de la piel productoras de pigmento (melanocitos), con consecuencias significativas.

El ADN de los gatos naranjas es aproximadamente 13 veces más activo

Greg Barsh, quien participó en el estudio de la Universidad de Stanford, declaró a la revista Science : «Era un enigma genético, un misterio». El genetista y su equipo examinaron células de la piel de varios gatos (naranjas y no naranjas) y averiguaron que el ARN (una molécula mensajera del ADN necesaria para la producción de proteínas) era aproximadamente 13 veces más activo en gatos naranjas. Tras un examen más detallado, se reveló que la sección adyacente de ADN en el cromosoma X era inactiva. Esto significa que el color naranja del pelaje «anula» la producción de otros pigmentos.

Para confirmar esta teoría, los científicos estadounidenses revisaron sus bases de datos, y los investigadores japoneses siguieron un procedimiento similar. Esto reveló que 188 y 258 secuencias genéticas de gatos, respectivamente, en las bases de datos de investigación presentaban las mismas secuencias inactivas. Como era de esperar, todos los animales afectados eran de color naranja. Los investigadores japoneses fueron aún más allá. También examinaron gatos tricolores en busca del gen Arhgap36, y encontraron concentraciones elevadas de ARN también en estos.

Uno de los aspectos más interesantes es que sólo las gatas pueden mostrar el típico patrón con manchas naranjas, negras y blancas. Debido a que las gatas tienen dos cromosomas X, uno de ellos se inactiva aleatoriamente en cada célula. Si la gata porta el gen «naranja» en un cromosoma X y el gen «no naranja» en el otro, esta inactivación aleatoria da como resultado un mosaico de pelaje naranja y negro. Las áreas blancas se crean por otros genes, heredados de forma independiente, que desactivan por completo la pigmentación.

El estudio japonés también identificó por qué algunos gatos desarrollan pelajes de distintos colores sin que estos se mezclen. Esto sugiere una inactivación completa del otro color en ciertas zonas. Además, los pigmentos responsables del color del pelaje también alteran las células subyacentes de la piel. Ambos estudios también arrojaron otro resultado: los gatos con la mutación Arhgap36 no mostraron consecuencias negativas para la salud como las observadas en humanos con esta inactivación.

Este gen no sólo influye en el color del pelaje, sino que también afecta el crecimiento celular y la activación del hipocampo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. En los seres humanos, una mutación en esta región puede provocar problemas de tiroides, un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer y alteraciones en la formación ósea, las articulaciones y los músculos, entre otras afecciones. Sin embargo, los efectos del gen en los gatos naranjas parecen ser exclusivamente positivos. Además, estos estudios podrían proporcionar la primera evidencia científica que respalde la hipótesis de que estos animales se comportan de manera diferente (debido a factores hormonales) que los gatos que no son naranjas.

Frecuencias de los colores

El color naranja en los gatos está relacionado con un gen situado en el cromosoma X, conocido por influir en la producción del pigmento feomelanina. Los machos, que tienen un cromosoma X y uno Y (XY), sólo necesitan heredar un alelo naranja para ser completamente de ese color. En cambio, las hembras, que poseen dos cromosomas X (XX), necesitan dos copias del alelo naranja para ser totalmente naranjas.

Si una hembra tiene solo una copia del alelo naranja, su pelaje será «tortuga», es decir, una mezcla de pelos naranjas y negros. Por esta razón, los gatos naranja machos son más frecuentes que las hembras naranjas. Aproximadamente, en condiciones teóricas, dos tercios de los gatos naranja son machos y un tercio son hembras.