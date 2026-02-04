Así es Daniela Sánchez, hija de Joaquín Sánchez: su edad, su pareja y qué estudia

Daniela Sánchez Saborido es la hija de Joaquín, el eterno capitán del Betis, y de Susana Saborido. Aunque sus hijas hasta hace poco eran ajenas al mundo de la prensa, sí que hicieron sus primeras apariciones en los programas presentados por su padre, aunque siempre en pequeñas dosis. Pero fue en El Capitán América, donde la familia al completo se convirtió en protagonista, protagonizando un viaje por Estados Unidos de lo más loco. En 2026 Daniela volverá a la televisión, esta vez con un viaje a Japón que se espera igual de alocado.

Daniela cumplió 18 años en septiembre de 2024, celebrando una fiesta que se convirtió en una de las más comentadas del año, especialmente por el espectacular regalo que le hicieron sus padres: un espectacular Mercedes de más de 60.000 euros que será su primer coche, un lujo que pocos jóvenes pueden permitirse. Pero, antes incluso de ese momento, la joven ya comenzaba a ser conocida en redes sociales, donde es muy activa y ya acumula más de 150.000 seguidores a fecha de cierre de este artículo.

La pareja de Daniela Sánchez, hija del ex futbolista Joaquín

En sus cuentas desvela su día a día, en el que también estaba Javier Sánchez, el que era su novio, también futbolista, como su padre. El joven, que tiene también 20 años, es canterano del Real Betis, equipo en el que su suegro ya es parte de la directiva y del que es una de sus leyendas.

Aunque no ha querido contar nada sobre esta relación, todo hace pensar que ya no estarían juntos, ya que hace meses que no comparten vídeos o fotos juntos y tampoco se siguen. En la actualidad, estos gestos son síntomas de una ruptura, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado o desmentido.

Esta unión con el equipo verdiblanco la lleva a vivir los partidos con una enorme tensión. «Es horrorosa cómo vive el fútbol, lo que sufre con su Betis», decían sus padres en La última y nos vamos. «No puedo sentarme, me pongo a dar vueltas, a chillar», reconocía ella misma ante las cámaras, antes de poder verla en televisión en pleno partido sin poder calmarse apenas un momento en pleno partido.

Además de disfrutar de los viajes y el deporte, poco más se sabe de la joven, que nació en el año 2006 y actualmente tiene 20 años. Se sabe que terminó el bachillerato, pero no ha dado más detalles de qué puede estar estudiando en la actualidad, aunque en sus vídeos sí que comparte momentos en clase con sus compañeros.

Entre sus aficiones, además de su amado Betis, Daniela Sánchez también disfruta de practicar deporte. Además del esquí y el gimnasio, también se ha convertido en una fan del boxeo, donde nos ha mostrado algunos de sus entrenos en el ring.

Por si fuera poco, su carrera como influencer parece haber comenzado muy fuerte, ya que colabora desde hace meses con una conocida franquicia de hamburguesas, siendo imagen de sus platos y sus locales. También la hemos visto colaborar en TikTok, red en la que supera los 300.000 seguidores, con otras creadoras de contenido, realizando trends y bailes ante su teléfono.