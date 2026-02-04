‘El Capitán en Japón’: ¿cuántas entregas tiene el nuevo programa de Joaquín Sánchez y su familia?

El mes de febrero ha llegado pisando fuerte a Antena 3. La cadena ha dejado claro que está dispuesta a hacer de este año uno de los más fructíferos. Por ello, tras el éxito cosechado con El Capitán en América, el programa de Joaquín Sánchez y su familia, ahora han anunciado un nuevo formato. El Capitán en Japón aterriza de forma oficial este miércoles, 4 de febrero, y lo hará en riguroso prime time. Un estreno que tendrá lugar después de la emisión habitual de El Hormiguero y donde veremos a los protagonistas recorrer el país asiático y conocer su cultura. Un viaje que promete superar por completo lo visto por América.

Joaquín Sánchez, junto a Susana Saborido y sus dos hijas Salma y Daniela, han dejado claro que no tienen reparos en convertirse en una familia pública. Por ello, han apostado por conocer Japón de la mano de Atresmedia. Saliendo desde Sevilla, la familia ha tenido como objetivo viajar hasta Japón para poder realizar un recorrido por Tokyo, el monte Fuji, Takayama, Nara, Kyoto, Osaka y Okinawa, entre otros parajes milenarios del país. Una aventura donde las risas están aseguradas. Pues, la popular familia tendrá que aprender a convivir tres semanas en un país completamente desconocido para ellos. Y es que, entre otros detalles y como es bien sabido por todos, no se habla español. Realizamos un repaso por el número de emisiones que darán forma a este proyecto.

¿Cuántas entregas tiene ‘El Capitán en Japón’, el programa de Joaquín Sánchez y su familia?

Siguiendo la estela de la primera temporada, El Capitán en América, el formato vuelve con el mismo número de entregas. De esta manera, el público será testigos de ocho capítulos donde podremos ver a Joaquín y a su familia descubrir el país asiático. Una serie de programas que prometen no dejar indiferente a nadie.

De hecho, según informan desde la web de Antena 3, El Capitán en América llegó en el 2025 como líder de audiencia con una media en sus entregas de un 13,6% de cuota de pantalla, superando por más de 3 puntos a sus competidores. Además, y lejos de quedar aquí, consiguió más de 1,1 millones de espectadores y 2,7 millones de espectadores únicos. Por lo tanto, no es de extrañar que el grupo de comunicación haya querido apostar otra vez por esta familia.

¿Cómo ver ‘El Capitán en Japón’?

El formato se podrá ver cada miércoles en Antena 3, en horario prime time. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo o no poder verlo el día estipulado, no hay problema. Gracias a la plataforma de atresplayer, el público tiene la oportunidad de ver el contenido de la cadena dónde y cuándo quiera. Una opción mucho más cómoda para poder disfrutar de El Capitán en Japón.