El Capitán en América se está convirtiendo en uno de los formatos más vistos y acertados de la parrilla televisiva española. Cada semana, los espectadores tienen la oportunidad de ver a Joaquín Sánchez y a su familia viviendo nuevas aventuras por Estados Unidos. Momentos donde siempre hay cabida para el humor, pero también para los temas serios. De hecho, en este cuarto programa, el formato se centró en el precio de la fama. Un tema que ha tocado muy de cerca al andaluz, especialmente, en su etapa como futbolista. Pero, actualmente, la fama sigue formando parte de su vida. Pues, a nivel profesional no le paran de ofrecer ofertas.

La popularidad y el éxito son objetivos que muchas personas persiguen a lo largo de su vida. Pero, como todo en la vida, la fama tiene un precio. Algunas celebridades aprenden a vivir, como buenamente pueden, con ello. Pero, a otras, les termina pasando factura y necesitan alejarse del foco mediático. Al respecto, Joaquín Sánchez ha querido sincerarse durante el último programa de su serie y ha hablado de cómo lo vivió y lo vive él. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente.

«Al principio es verdad que no es fácil porque siendo tan joven no es fácil de asimilar, te coge todo de nuevo y hay momentos en los que te sientes perdido o en los que te puedes creer alguien que realmente no eres. Gracias a Dios, he tenido a mi gente cerca y eso me ha hecho valorar siempre quién soy y de dónde vengo», comenzó explicando.

«¿Te has planteado alguna vez cambiar radicalmente de vida?», le preguntó el equipo de El Capitán en América. «No», ha respondido, rotundamente, el deportista. A pesar de todo lo vivido, Joaquín Sánchez confiesa que se ha mantenido fiel a él mismo y a sus orígenes. «Estoy muy orgulloso de ser quien soy, de donde vengo y de la familia que tengo», dijo.

Joaquín Sánchez: «Hay veces en las que por ser quien soy me privo de muchas cosas»

«En ningún momento me he planteado ser otra persona», agrega. Lejos de dejarlo ahí, el programa le ha preguntado si, en alguna ocasión, ha deseado no tener éxito para poder disfrutar del anonimato. Vivir momentos simples para cualquier persona, pero que a él, como celebridad, se le dificultan.

«No te voy a engañar, hay veces en las que por ser quien soy me privo de muchas cosas», ha reconocido. Pero, a pesar de todo, sabe muy bien a lo que se enfrenta por querer vivir su sueño profesional. «Me gustaría muchas veces pasar desapercibido, pero sé cuál es mi vida», confiesa.

Por ello, ha confesado que realizar El Capitán en América ha sido una gran motivación para él. «Sé que en este viaje voy a poder hacer cosas que normalmente aquí no hago y me hace mucha ilusión», afirmó a modo de conclusión.