Illa se disculpa por no emitir una declaración de Lamine en catalán: «Lamentablemente, era en castellano»

El Govern de la Generalitat de Salvador Illa se ha disculpado con el independentismo por haber emitido por la televisión autonómica una declaración en español, y no en catalán, del futbolista del Barcelona, Lamine Yamal. «Lamentablemente, la mayoría de respuestas eran en castellano», se ha quejado el Ejecutivo de la comunidad en alusión a las palabras que pronunció el jugador durante una rueda de prensa.

La presidenta del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Rosa Romà, ha replicado a una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito de los diputados de la CUP Laura Fernández y María Pilar Castillejo. Concretamente, se le interrogaba sobre «los criterios por los que se emitió un corte de la primera conferencia de prensa de Lamine Yamal exclusivamente en castellano».

«Nuestros profesionales tienen la obligación de cumplir con el libro de estilo y por tanto de priorizar siempre que se pueda la lengua catalana por delante del resto de lenguas», reconocen desde el Govern, si bien destacan que aunque el mandato «es inequívoco» a la hora de promover el catalán, en el mismo también se reconoce «la potestad de los profesionales y sus responsables (jefes de secciones, jefes de deportes, jefe de informativos…) de seleccionar los contenidos atendiendo a criterios profesionales y periodísticos».

Centrados en el caso de Lamine Yamal y su comparecencia de prensa antes del partido de Champions League entre el Inter de Milán y el Barcelona, el Consejo de la Corporación Catalana de Medios argumenta la decisión en torno a varias circunstancias ajenas. «El redactor de TV3 sólo podía hacer una pregunta y debía elegir entre hacerla al entrenador o al jugador y decidió hacerla al entrenador», explican en la respuesta, añadiendo que del resto de medios catalanes «sólo tres preguntaron al jugador y en catalán».

«Por tanto, y lamentablemente, la mayoría de respuestas de Lamine Yamal eran en castellano», añaden, en un fragmento en el que se deja constancia del malestar del Govern por haber incluido en español y no en catalán la respuesta del también futbolista de la selección. «Seleccionamos siempre que podemos estos contenidos en catalán, pero desgraciadamente, a menudo los portavoces de varios ámbitos se expresan en otras lenguas», añaden.

La respuesta de Lamine Yamal

Lamine Yamal se convirtió en gran protagonista de la actualidad el 29 de abril de 2025, un día antes del encuentro que midió al Fútbol Club Barcelona con el Inter de Milán en partido correspondiente a semifinales de la Champions League. El joven, de apenas 17 años, se enfrentó a los medios de comunicación y con gran espontaneidad respondió a aquellos que le acusan de estar «demasiado crecidito», tal y como expuso el periodista en castellano.

¿Está crecido Lamine Yamal? 🕶️ 🗣️ «Mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen sí» pic.twitter.com/Jo8L9DgiPd — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 29, 2025

«Bueno, mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí», respondió Yamal, en una contestación que rápidamente se hizo viral y comenzó a circular tanto por las redes sociales como por los informativos de radio y televisión en todas las cadenas. Sin embargo, a la protesta de la CUP, el Gobierno regional, dirigido por el socialista Salvador Illa, ha presentado sus disculpas por emitir este fragmento en castellano en lugar de cualquier otro en catalán.