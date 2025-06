Illa pide que la amnistía se aplique ya a Puigdemont y acusa al Supremo de «obstaculizar la ley»

La oleada de reacciones al aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía ha comenzado. Desde Cataluña, el primero en hacerlo es el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido que se ponga en marcha esta norma «con diligencia», lo que supone que se aplique la amnistía a Carles Puigdemont. «Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero con claridad, que se les aplique esta ley con diligencia», afirma Illa en una declaración institucional.

El president de la Generalitat asegura que se trata de una noticia «de una trascendencia difícil de negar», y ha sostenido que se trata de una hora feliz, en sus palabras, porque se devuelve de esta forma el conflicto político a los canales de discusión política. «Me duele que haya personas que todavía no se hayan podido beneficiar de la amnistía», ha añadido, sin hacer mención explícita a nombres como el del ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, o de los ex consellers Lluís Puig y Antoni Comín.

En su declaración -mayoritariamente hecha en catalán, aunque también ha usado el castellano y el inglés-, el president ha reivindicado que la amnistía «ha funcionado» y ha insistido en que ahora queda claro que es «plenamente constitucional». Illa ha dicho que puede entender a quienes dudaban de la «constitucionalidad» y «efectividad» de la norma cuando fue aprobada por el Congreso, si bien ha invitado a los catalanes y al resto de españoles a «mirar hacia adelante» a partir de ahora.

También se han pronunciado desde ERC, que asegura que el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía es un «éxito» de la democracia y del independentismo y ha reclamado a los jueces que apliquen la ley. «Ahora toca cumplir y lo que corresponde es aplicar a todo el mundo la ley de amnistía y que termine este calvario y el peregrinaje por los juzgados y tribunales de tantos activistas que nunca deberían haber sufrido», ha afirmado el diputado de la formación independentista, Joan Ignasi Elena.

Recurso de amparo

En esta línea, Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ha avanzado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la amnistía y, como medida cautelar, que se le levante ya la orden de detención que pesa sobre él para que pueda regresar a Cataluña.

Boye ha anunciado que ya trabaja en este recurso de amparo, justo el día en el que el alto tribunal ha avalado, dividido, la constitucionalidad de la ley de amnistía y después de que ayer el Tribunal Supremo confirmara la decisión de no amnistiar el delito de malversación del ex president, lo que ya abría la puerta a recurrir al Constitucional.

Asimismo, el abogado de Puigdemont ha explicado que en este recurso de amparo pedirá que se le aplique la ley y se amnistíe el delito de malversación. Además, para que el amparo sea aplicable y pueda regresar sin riesgo a ser detenido, solicitará medidas cautelares que dejen sin efecto la orden de detención de Puigdemont emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena y que sigue vigente.

Aunque la defensa de Puigdemont dispone de 20 días hábiles para presentar este recurso, el letrado ha subrayado que no prevé agotar este tiempo. «Espero que cuando pidamos medidas cautelares se apliquen», ha dicho Boye.

Sánchez celebra el aval

Desde Bruselas, Pedro Sánchez calificaba de «magnífica noticia para España» que el Tribunal Constitucional haya avalado la Ley de Amnistía destinada a borrar los delitos cometidos por los responsables del procés que culminó con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y que el propio presidente del Gobierno prometió a Junts y ERC para obtener su apoyo en la investidura. «Es una magnífica noticia para España. Para la convivencia. Estamos cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política», asegura a su llegada al Consejo Europeo.

«El Constitucional ha sentenciado que la ley de amnistía es constitucional. Siempre defendimos que lo que saliera del Congreso iba a ser constitucional», afirma. El Pleno del Constitucional ha resuelto el recurso presentado por el PP después de cuatro días: tres de deliberación y uno de confirmación del borrador enmendado y votación. En total, han dedicado algo más de 10 horas de trabajo. De este modo, los magistrados han resuelto que la Carta Magna no prohíbe las leyes de amnistía y por tanto, la medida de gracia redactada por el Gobierno de Sánchez junto a los independentistas es válida.