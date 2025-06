El ex presidente del Gobierno Felipe González ha anunciado que no votaría al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si hubiera elecciones generales por haber apoyado la Ley de Amnistía para los responsables del procés del pasado 1 de octubre de 2017 a cambio del apoyo a su investidura en 2023. «No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas del juego y contra el Estado de derecho», ha asegurado el ex líder socialista.

La mayoría de izquierda del Tribunal Constitucional concluyó este miércoles que la medida de gracia es constitucional y se espera que este jueves o viernes dicte sentencia avalando la polémica norma que permitió la investidura de Sánchez. Los magistrados afines al Gobierno despejaron los últimos escollos de la deliberación tras rechazar las impugnaciones del PP y confirmaron que la Constitución no prohíbe expresamente las leyes de amnistía.

Los decisión la tomaron seis magistrados de la mayoría de izquierdas del Constitucional. Éstos impusieron su criterio frente a los cuatro conservadores en un pleno monográfico marcado por las tensiones internas y las acusaciones de falta de deliberación real.

«Si esto se consolida tal y como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo no contará nadie que haya participado nunca en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada esta», ha aclarado el ex dirigente del PSOE.

González: «Es el Estado el que se somete»

Y es que, a ojos de González, la medida de gracia «no es perdonarlos» sino que «es pedirles perdón». «Es el Estado el que se somete», ha apostillado. Preguntado por si se refiere a no votar al PSOE de Pedro Sánchez, el presidente durante 14 años: «Claro, claro».

«Eso no quiere decir que vaya a votar» al PP porque, a su juicio, «no ha presentado un proyecto de país». «Si tiene un proyecto de país, ¿por qué no le pide la mayoría a los ciudadanos?», ha censurado.

«Yo construí un partido de mayorías –y sé que las mayorías son contradictorias– con vocación y voluntad socialdemócrata», ha subrayado el ex presidente del Gobierno. «En ese sentido, no he cambiado; han cambiado las circunstancias y, naturalmente, uno enfrentan los problemas de otra manera», ha manifestado en una entrevista en Onda Cero este jueves.

«No contarán con mi apoyo»

«No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas del juego y contra el Estado de derecho», ha incidido González. «Eso lo tienen que saber no sólo los militantes del partido, sino los votantes del PSOE», ha advertido.

Para González, la Ley de Amnistía es «absolutamente» un acto de corrupción política «en el peor sentido de la palabra». El ex secretario general del PSOE ha detallado que es «el comienzo del comienzo». «El negociador es Santos Cerdán, que es un experto en materia constitucional», ha ironizado, para preguntarse «quién ha redactado esa ley».

El ex presidente del Gobierno ha declarado que la negociación para cambiar la redacción de la norma evidencian, a ojos del ex líder socialista, que «es una autoamnistía de un grupo que no está dispuesto a aceptar, ni siquiera, las reglas del juego». «Yo no estoy dispuesto a pasar por esto», ha aseverado.