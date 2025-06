España y Pedro Sánchez se han convertido en protagonistas de la cumbre de la OTAN este miércoles en La Haya por la oposición a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, aun después de haber firmado el acuerdo. Si el presidente del Gobierno ya acaparó la atención con su carta al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ahora ha conseguido de nuevo centrar el foco por la misma razón y por la amenaza de Donald Trump. Sin embargo, a pesar de insistir en que el gasto del 2,1% es suficiente, Sánchez se ha lavado las manos y ha responsabilizado al Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles.

En su comparecencia tras la reunión de la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez ha sostenido que el gasto de España en Defensa será del 2,1% del PIB, porque esa cifra representa «una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar».

Poco antes, el socialista ha plasmado su rúbrica en la declaración en la que los países miembros de la Alianza Atlántica «se comprometen a invertir el 5% de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, para 2035».

A eso se suma que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha advertido que la cifra tiene que ser la misma para todos, como también han verbalizado varios mandatarios, como el belga Bart De Wever o el griego Kyriákos Mitsotákis.

Apunta al Ministerio de Margarita Robles

Pero Sánchez, en sus trece, ha ignorado todas las voces externas: «Gana la OTAN, gana España y gana la seguridad y el estado del bienestar». Esas declaraciones del socialista tras la cumbre han hecho reaccionar también a Donald Trump, que ha amenazado con «hacer pagar el doble» a España en aranceles.

«Al final, nos lo van a terminar pagando, porque no voy a permitir que eso ocurra», ha dicho Trump en alusión a la posibilidad de que España no cumpla con el gasto militar acordado. Además, antes de la reunión, la administración de Trump ha acusado a Sánchez de «meter a España en apuros» porque «su Gobierno tiene profundos problemas políticos internos».

Sánchez mantiene su postura de manera férrea, independientemente de lo que haya firmado, pero ahora parece evitar responsabilizarse de fijar una cifra diferente a la de la OTAN. Así, y a pesar de las veces que ha defendido el 2,1%, ha indicado que no lo ha dicho él, sino el Ministerio de Defensa encabezado por Margarita Robles.

«Un matiz. Cuando dicen que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas, es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas se pueden responder con un 2,1% del PIB», ha relatado Sánchez, al que se le han escapado unas risas tras ello. «Por tanto, no he sido yo, al contrario. En esta cuestión, quien no ha sido arbitrario es España, porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica y somos un socio fiable», ha sentenciado.