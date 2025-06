Sánchez insiste en que un gasto militar del 2,1% es suficiente tras firmar un aumento hasta el 5%

Pedro Sánchez mantiene que el gasto de España en Defensa será de 2,1% del PIB. «Es una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar», ha asegurado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior al cónclave de la OTAN. Una afirmación que se produce después de que el propio Sánchez haya firmado la declaración en la que los Estados miembro «se comprometen a invertir el 5% de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, para 2035».

Sánchez ha asegurado que es el Ministerio de Defensa quien ha analizado «de forma rigurosa» que se puede cumplir con las capacidades exigidas por la OTAN con un 2,1% del PIB. «La clave es responder a las capacidades que acordamos con la OTAN», ha afirmado Sánchez, que se ha escudado en el cruce de misivas de este fin de semana con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. «Esta carta muestra la flexibilidad dentro de la declaración», ha aseverado.

Un análisis que no parece compartir el propio Rutte. «Creen que pueden alcanzar el objetivo de capacidades con un 2,1%, la OTAN dice que tiene que ser un 3,5% como los demás. Todos los aliados informarán sobre cómo están alcanzando los objetivos. Así que ya veremos», ha sentenciado. Otros países de la Alianza Atlántica también descartan las cuentas de España en materia militar.

Esta misma mañana, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha señalado que el objetivo del 5% es «realista» y es el que ha fijado la OTAN, que «no es tonta», para reforzar la defensa europea, por lo que ha subrayado que no hay cláusulas de escape posible a la senda de inversión pactada por los 32 aliados. «Me gustaría resaltar que no hay ninguna excepción», ha asegurado. Del lado de Grecia, el primer ministro, Kyriákos Mitsotákis, ha defendido asegurar un reparto justo de la carga y ha remarcado que no tiene sentido que «algunos países se aprovechen de los compromisos del resto de socios», incidiendo en que el compromiso con el 5% es vinculante.

Sin embargo, Sánchez hace caso omiso a estas declaraciones y se mantiene en sus trece. «España es un país serio que cumple con sus compromisos (…) Gana la OTAN, gana España y gana la seguridad y el estado del Bienestar», ha asegurado.

Declaración de la OTAN

Por su interés, se reproduce a continuación la literalidad del acuerdo:

«Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Atlántico Norte, nos hemos reunido en La Haya para reafirmar nuestro compromiso con la OTAN, la Alianza más fuerte de la historia, y con el vínculo transatlántico. Reafirmamos nuestro férreo compromiso con la defensa colectiva, consagrado en el Artículo 5 del Tratado de Washington: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Permanecemos unidos y firmes en nuestra determinación de proteger a nuestros mil millones de ciudadanos, defender la Alianza y salvaguardar nuestra libertad y democracia».

«Unidos ante las profundas amenazas y desafíos a la seguridad, en particular la amenaza a largo plazo que Rusia representa para la seguridad euroatlántica y la persistente amenaza del terrorismo, los Aliados se comprometen a invertir el 5 % de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, para 2035, a fin de garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas, de conformidad con el Artículo 3 del Tratado de Washington. Nuestras inversiones garantizarán que dispongamos de las fuerzas, las capacidades, los recursos, la infraestructura, la preparación para la guerra y la resiliencia necesarias para la disuasión y la defensa, en consonancia con nuestras tres tareas principales: disuasión y defensa, prevención y gestión de crisis, y seguridad cooperativa».

«Los aliados acuerdan que este compromiso del 5% comprenderá dos categorías esenciales de inversión en defensa. Los aliados asignarán al menos el 3,5% del PIB anual, basándose en la definición acordada de gasto de defensa de la OTAN para 2035, a las necesidades básicas de defensa y al cumplimiento de los Objetivos de Capacidad de la OTAN. Los aliados acuerdan presentar planes anuales que muestren una trayectoria creíble y progresiva para alcanzar este objetivo.

Asimismo, destinarán hasta el 1,5% del PIB anual a, entre otras cosas, proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes, garantizar nuestra preparación y resiliencia civil, impulsar la innovación y fortalecer nuestra base industrial de defensa. La trayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se revisarán en 2029, a la luz del entorno estratégico y los Objetivos de Capacidad actualizados. Los aliados reafirman su compromiso soberano permanente de brindar apoyo a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra, y, para ello, incluirán contribuciones directas a la defensa de Ucrania y a su industria de defensa al calcular su gasto de defensa».

«Reafirmamos nuestro compromiso compartido de expandir rápidamente la cooperación transatlántica en materia de industria de defensa y de aprovechar las tecnologías emergentes y el espíritu de innovación para impulsar nuestra seguridad colectiva. Trabajaremos para eliminar las barreras comerciales en materia de defensa entre los Aliados y aprovecharemos nuestras alianzas para promover la cooperación en este ámbito».

«Expresamos nuestro agradecimiento por la generosa hospitalidad que nos brindó el Reino de los Países Bajos. Esperamos con interés nuestra próxima reunión en Turquía en 2026, seguida de una reunión en Albania».