Virgili debería ser el siguiente en llegar al Mallorca. Ortells está en negociaciones avanzadas para fichar al extremo izquierdo del filial del Barcelona, de 19 años, al que la dirección de fútbol del club considera una joya pese a no haber debutado ni siquiera en Primera División. La intención es acometer una operación similar a la de Pablo Torre y traerlo en propiedad comprando la mitad de sus derechos, pero el Barça es reticente a perder el control de uno de los jugadores más interesantes de su cantera.

Jan Virgili Tenas, nacido el 26 de julio de 2006 en Vilassar de Mar, milita en el FC Barcelona Atlètic desde enero de 2025. Con una estatura de 1,77 m y preferencia por el pie derecho, Virgili se destaca por su habilidad en el uno contra uno, potencia y buen remate, lo que le permite jugar en ambos perfiles como extremo. Su valor de mercado se estima en tres millones de euros, según Transfermarkt, y su contrato con el club culé se extiende hasta junio de 2027, con una reciente renovación en marzo de 2025.

Su trayectoria comenzó en las categorías inferiores del Granollers EC, donde jugó en el Cadete A y Juvenil C. En la temporada 2022-23, formó parte del Gimnàstic de Tarragona (Juvenil B, Preferente) y, posteriormente, en 2023-24, del Juvenil A en Liga Nacional. Su talento lo llevó al FC Barcelona Juvenil A en la temporada 2024-25, donde destacó antes de ascender al Barça Atlètic en la Segunda Federación (cuarta división). También es internacional con la selección española Sub-19, participando en partidos como el España U19 vs. Países Bajos U19.

Virgili ha mostrado una progresión notable, siendo considerado un extremo versátil con gran potencial. Su evolución ha sido brutal y aunque el Barcelona desea retenerlo en el filial, varios clubes han mostrado interés en él, el más insistente el Mallorca, que cuenta con el sí del futbolista.

Aunque su posición natural es la de extremo izquierdo, Virgili es ambidiestro en términos de funcionalidad. Su preferencia por el pie derecho le permite brillar tanto en la banda izquierda, donde puede recortar hacia dentro para buscar el disparo o el pase, como en la derecha, actuando como un extremo más clásico para centrar o desbordar. Esta adaptabilidad lo hace impredecible para los defensores.