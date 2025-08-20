Con la llegada de los últimos días de agosto y el fin de las vacaciones, los padres empiezan a preparar todo el material necesario para la vuelta al cole de sus hijos. Sin embargo, se trata de un gasto que tienen que asumir todas las familias y que desde que llegara Sánchez al Gobierno no ha parado de crecer.

En concreto, desde 2018, cuando Pedro Sánchez empezó en el Gobierno de España, el gasto que tienen que hacer los españoles en la vuelta al cole se ha incrementado un 26%.

De esta forma, en 2018 se puede observar que el gasto de la vuelta al cole por niño era de un coste de 366,4 euros, mientras que en agosto de 2025 ya se ha situado en 501,26 euros por niño.

Récord en el precio de la vuelta al cole 2025

Además, durante este 2025 se espera que los padres tengan que hacer frente a un aumento del gasto del material escolar del 2% de media con respecto al 2024, lo que supone un presupuesto medio de 501,26 euros por niño.

Uno de los materiales escolares que supone un mayor gasto de inversión por parte de las familias son los libros de texto, que con un coste medio de 365,64 euros, se llevan la mayor parte del presupuesto, según el comparador de precios idealo.es.

De esta forma, el kit básico para la vuelta al cole por un precio medio de 501,26 euros incluye mochila (29,42 euros), chándal (26,07 euros), papelería, (48,26 euros), calzado deportivo (31,87 euros), y libros de texto con un coste medio de 365,64 euros, un 7% más caro que el año pasado, lo que hace que este último material se posicione como el factor más influyente en el impacto económico de la vuelta al cole.

Por otro lado, tampoco hay que olvidar que el material digital también ha aumentado de precio. Así, los libros digitales cuestan ya de media 192,5 euros, frente a los 182 euros de media que costaban en 2024.

Como consecuencia de estos elevados precios, la preocupación de los españoles aumenta a la hora de hacer frente al mes de septiembre.

El aumento del precio preocupa a los españoles

Por tanto, la vuelta al cole tampoco se libra de la inflación, según los resultados de la encuesta de Milanuncios, ya que al 89% de las familias le preocupa el aumento del precio del material escolar, y un 77% de ellas admite que la vuelta al cole les supone un gran esfuerzo económico.

Así, casi la mitad de las familias, un 46%, admite que este año gastará más que el curso previo, de hecho casi 7 de cada 10 personas del total de los encuestados indica que tendrá que hacer algún ajuste en su economía para hacer frente a los gastos que supone esta vuelta al cole.

De igual forma, los datos arrojan que un 45% de los encuestados gastará más de 200 €, que irán destinados sobre todo a papelería, libros, mochilas y ropa y uniformes, los productos más comprados al inicio de curso.