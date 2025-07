La renovación de Nico Williams sigue generando escozor en el FC Barcelona. En el club culé soñaban que formase una pareja letal con Lamine Yamal, pero el futbolista de 22 años aceptó la renovación con el Athletic hasta 2035. Desde entonces, ambos frentes se han pronunciado al respecto y, cómo no, Mounir Nasraoui no para de llamar la atención con sus dardos.

El pasado viernes ya no se contuvo con el amigo de su hijo dejando un mensaje claro y directo en redes sociales asegurando que «no puede confiar en nadie». Ahora, el padre de Lamine ha vuelto a la carga en un directo en Instagram dejando más perlas para Nico.

A pesar de que muchos culés quedaron decepcionados con la decisión del extremo vasco, Mounir le restó importancia: «No pasa nada, seguiremos viendo a Lamine», aseguró entre risas. Incluso se atrevió a afirmar que el Barça «va a hacer daño y lo van a dar todo» y que los aficionados «no debían tener miedo de nada ni de nadie».

Insistiendo la gente de la retransmisión en el caso Nico Williams, despotricando después de adorarle hace apenas unas semanas, Nasraoui fue aún más directo señalando el «error» que cometió tras renovar en Lezama: «Nosotros seguiremos viendo a Lamine y otros no podrán ni disfrutar de él. Lo tenemos todo hecho, ¿Ves? Está ahí el Lamine. Está detrás de nosotros. Sin hacer daño a nadie…», añadió.

El enigmático mensaje de Lamine Yamal…¿a Nico Williams?

Lamine Yamal también está mostrando su enfado con el extremo de San Mamés. El pasado domingo compartió un mensaje que apunta a ir directo a su compañero de Selección. «Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido, y ni siquiera yo he tenido que humillarme. A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién coño va a quitarme», compartió en su perfil de Instagram.

El próximo 23 de noviembre se enfrentarán ambos en Barcelona, terreno completamente hostil para un Nico que prefirió quedarse con su gente en el Athletic. Una decisión que no entendió la familia Lamine, que no para de mandarle indirectas.