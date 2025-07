Zarpazo de Nico Williams al Barça: renueva con el Athletic hasta 2035

Nico Williams seguirá en el Athletic Club. A pesar de los rumores que le vinculaban con el Barcelona, el delantero ha decidido renovar con el club de su vida hasta 2035: «Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que más pesa es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa. Aúpa Athletic», dijo el futbolista en el vídeo difundido por el club bilbaíno que termina con un palo al conjunto catalán: «Athletic win».

El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas 10 temporadas, hasta el 30 de junio de 2035, y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%, por lo que se sitúa en unos 87 millones de euros. Un mensaje claro de Nico Williams a todos aquellos que le han criticado y han vandalizado su mural por los rumores que decían que se quería ir al Barcelona este verano.

Esta noticia es un bofetón al Barça en toda regla. Los culés soñaban con juntar a Nico Williams y a Lamine Yamal, la sociedad que tantas alegrías ha dado a la selección española y tuvo bailando a las grandes selecciones de Europa en la Eurocopa. Pero las pocas garantías que le daba la entidad que preside Joan Laporta para inscribirlo han terminado frustrando su fichaje por el Barcelona, para continuar en el club de sus amores.

El Athletic gana la batalla por Nico Williams al Barça y así se lo ha hecho saber en el vídeo con el mensajito de «Athletic win». Los leones no estaban dispuestos a negociar con el Barcelona por su estrella y se remitían a los 58 millones de la cláusula más el IPC. «Si alguien quiere llevarse a Nico Williams, que pague la cláusula como está estipulado. No hay más», decían desde el club vasco.

Los constantes mensajes que llegaban desde la Ciudad Condal y desde la directiva azulgrana sobre Nico no gustaban a los mandamases del Athletic Club. Y menos aún que por segundo verano consecutivo viniera a por él un club que tiene problemas económicos y no se encuentra en la regla 1:1. Hace unos días, Javier Tebas, presidente de la Liga, dijo que «el Barça hoy no podría inscribir a Nico».

Comunicado del Athletic Club

El Athletic Club y Nico Williams han llegado a un acuerdo para ampliar ocho temporadas, hasta el 30 de junio de 2035, el contrato que terminaba en 2027. Su cláusula de rescisión aumenta más de un 50% con respecto a la anterior.

“Cuando hay que tomar decisiones, para mí, lo que pesa más, es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. Aupa Athletic!”, ha declarado Nico Williams en el vídeo en el que el Club ha anunciado su renovación.

Esta nueva muestra de fidelidad marca un hito en la historia rojiblanca y refrenda un camino de confianza en el proyecto deportivo ya iniciado por, entre otros compañeros, Unai Simón, Oihan Sancet, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Beñat Prados o el propio Ernesto Valverde… y, cómo no, su hermano Iñaki Williams, el capitán de este equipo que es ya histórico y generacional. Seguirá luciendo el 10 heredado de Iker Muniain, con la Champions como nuevo escenario. Su paso adelante ante las mareantes ofertas es un rotundo éxito del Athletic Club, un Athletic WIN (Williams, Iñaki y Nico) en toda regla.

Leones ambiciosos que no solo quieren ganar, sino que, además, quieren hacerlo con el Athletic, con el equipo de su corazón, conscientes de que en el deporte, cuanto mayor es la dificultad, mayor mérito tiene la victoria, #UniqueInTheWorld.

Nico Williams (Iruñea, 2002) llegó al Athletic Club en edad alevín, en la temporada 2013/14, un año después de que su hermano Iñaki aterrizara en Lezama. Desde entonces, ha cumplido todas las etapas de formación en el Athletic hasta su debut como león el 28 de abril de 2021, con tan solo 18 años. En sus 5 temporadas hasta ahora en el primer equipo ha disputado un total de 167 partidos oficiales y ha logrado un título de Copa, además de las clasificaciones para la Europa League (donde el equipo alcanzó las semifinales) y para la Champions League este último curso.

La aportación de Nico Williams al Athletic en las últimas temporadas ha sido decisiva, siendo diferencial en el plano ofensivo gracias a su desborde y velocidad, marcando 31 goles, originando multitud de ocasiones y siendo una pesadilla constante para las defensas rivales.

Más allá de su formidable desempeño en el terreno de juego, la proyección internacional de Nico Williams ha sido inmensa, convirtiéndose en un valioso embajador de la marca Athletic por el mundo, por ejemplo, al ser nombrado MVP de la final de la Eurocopa 2024 (donde se proclamó campeón con la selección de España) o al entrar en la lista de los nominados al Balón de Oro (15º).

La filosofía deportiva del Athletic, elegida libremente, es una singularidad que enorgullece al Club, a su masa social (dueña de la entidad) y a su afición. El paso adelante que ha dado Nico Williams con esta renovación llena de orgullo a toda la familia athleticzale y dibuja un futuro tan ambicioso como ilusionante.

Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club.