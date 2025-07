Tras el fichaje de Joan García, Laporta prepara un nuevo clausulazo para llevarse a Nico Williams, cuya cláusula de rescisión con el Athletic es de 63 millones. Al presidente del Barcelona, sin embargo, no le salen las cuentas para acometer el fichaje del extremo rojiblanco, íntimo amigo de Lamine Yamal.

Así lo adelantó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Dije la semana pasada que el agente del jugador pedía garantías al Barcelona para ser inscrito. Ahora me dicen en Can Barça que la situación, desde el punto de vista financiero, no salen. Estos son sumas y restas. Si estuvieran bien no estaríamos hablando del problema para inscribir a Nico Williams. Ahora tienen que pagar 63 al contado. Laporta está siendo un buen presidente, como en su primera etapa. Es evidente que el Barça está en quiebra técnica».

El culebrón Nico Williams está viviendo su segunda temporada. El verano pasado el Barcelona intentó fichar al extremo del Athletic sin que pudiera hacer otra cosa que marear al futbolista y generar falsas expectativas entre su masa social. Portadas, tertulias, guiños, filtraciones falsas e interesadas… todo fue en vano. Era un fichaje imposible. Y eso que el pequeño de los Williams tenía una cláusula de rescisión que no alcanzaba siquiera los 50 millones, pero el Athletic se cerró en banda a negociar y a cobrar en varios plazos.

Este verano la historia amenaza con repetirse por varias razones. La primera (y la más importante) es que Nico Williams está resuelto a salir del Athletic en busca de nuevos horizontes económicos y sobre todo deportivos. Sus agentes lo han ofrecido al Real Madrid, al Bayern de Múnich, al Manchester United y al Barcelona, el equipo al que prefiere ir el internacional español, entre otras cosas, por su estrecha amistad con Lamine Yamal con quien incluso comparte vacaciones.

Otra vez Nico Williams

Incluso Hansi Flick ha llegado a hablar con el propio Nico Williams para hacerle saber que sería un jugador muy importante en su proyecto a corto plazo en el Barcelona. El extremo del Athletic se quedó encantado con el mensaje que le transmitió el entrenador del Barça y no dudaría en irse al club azulgrana con los ojos cerrados… siempre que Laporta encuentre el dinero necesario para acometer su fichaje.

Lo primero son los 63 millones de su cláusula de rescisión que es el precio fijado por el Athletic para permitir la salida de Nico Williams. «Ni un euro menos», exigen desde Ibaigane. Igual que el Espanyol no iba a negociar con el Barcelona el traspaso de Joan García –los azulgrana han pagado 26,3 millones de cláusula incluido el incremento del IPC–, el Athletic tampoco rebajará la cláusula de Nico y menos al Barcelona.

El Barcelona también debería encajar el sueldo de Nico Williams dentro de su mermado tope salarial, algo que con la plantilla actual resulta sencillamente imposible. Laporta y Deco cuentan con que Ter Stegen saldrá antes de que se cierre la ventana de verano y eso liberará un buen trozo de masa salarial, igual que cuando se confirme la salida definitiva de Ansu Fati.

Sin embargo, parte de ese dinero liberado será cubierto por la ficha de Joan García, por lo que el club azulgrana debería acometer algún traspaso más si quiere fichar a Nico Williams. Veremos qué sucede en los próximos días, pero no hay que ser Pitágoras para darse cuenta de que los números no salen ni de cerca, tal y como afirmó Eduardo Inda.