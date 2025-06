La marca de guantes que lleva a Joan García no espera al Barça y ya anuncia su fichaje

La marca de guantes que patrocina a Joan García no ha esperado al Barça y en las últimas horas ha anunciado el fichaje del portero español por el conjunto blaugrana. Un mensaje en redes sociales que se ha hecho viral después de que saliese a la luz que la cláusula ya había sido depositada en la Liga.

«Ser cancerbero va más allá de sentir el fútbol. Todo cobra sentido cuando se ahoga el grito de gol, hoy demuestras por qué naciste para volar sin alas. Felicidades por este gran saltó Joan García», publicó Rinat en sus redes sociales, la marca de guantes que lleva al nuevo portero del Barcelona.

Un mensaje que fue acompañado de una imagen donde se podía leer la frase «cancerbero blaugrana». Es un fichaje, el de Joan García por el Barça, que está hecho. Solamente falta el anuncio oficial y parece que el club azulgrana va a ser el último en hacerlo. Hasta la marca de guantes del portero lo ha dado ya como oficial.

Varios medios de comunicación informaron el pasado viernes que el Barcelona ya había depositado el dinero de la cláusula de Joan García en la sede de la Liga. Era el paso que el club culé tenía que dar para atar de manera definitiva a su nuevo portero. Pero todavía el fichaje no es oficial porque falta que ese dinero llegue a la propia Liga y que esta lo valide. Por ello, el comunicado definitivo podría hacerse esperar hasta el lunes o martes de la próxima semana. Una cláusula de Joan que asciende hasta los 26,4 millones de euros.

El culebrón del fichaje de Joan García por el Barcelona está llegando a su fin. Pero dará paso a otro gran culebrón en Can Barça. Y no es otro que la competencia en la portería. La llegada del ex portero perico obligaría a Ter Stegen a marcharse. El alemán, capitán del equipo, tiene contrato, un sueldo alto y es un peso importante dentro del vestuario. No pondrá fácil su salida y Hansi Flick tendrá que tratar de primeras con tres porteros de alto nivel, incluido Szczesny.