El Real Madrid no fue a por Joan García porque su sueño es Diogo Costa

El Real Madrid no quiso negociar con el Espanyol el fichaje del portero Joan García, que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona, porque el club blanco cree que con Courtois y Lunin la portería está cubierta y porque consideran que el heredero de Courtois debe ser el internacional portugués Diogo Costa.

A mucha gente le sorprendió que el Real Madrid no moviera ficha para fichar a Joan García, el mejor portero de la Liga esta temporada, que tenía una asequible cláusula de rescisión de 25 millones para salir del Espanyol. El guardameta ha llegado a un acuerdo con el Barcelona a la espera de que Laporta se saque una palanca de la manga para depositar su cláusula en la Liga sin que en las oficinas de Valdebebas nadie se haya inmutado.

El club blanco no ha querido entrar en la pelea por Joan García porque consideran que reforzar la portería, mientras estén en plantilla Courtois y Lunin, no es ninguna prioridad y porque los planes de futuro del club blanco para buscar un portero top que suceda al gigante belga tienen nombre y apellidos: Diogo Costa. El portero del Oporto y de la selección de Portugal, que tiene sólo 25 años, acaba contrato con el club de Do Dragao en junio de 2027, por lo que el Real Madrid intentaría su fichaje el próximo verano cuando le quede un año para acabar.

Courtois… ¿y Lunin?

Diogo Costa, que fue decisivo para ganar a España la final de la Nations League al parar un penalti a Morata, está considerado el portero más caro del mundo y tasado en 40 millones por el portal especializado Transfermarkt. El gran problema con el que se va a topar el Real Madrid es que el Oporto, un club históricamente vendedor, ya tiene sobre la mesa dos ofertas de la Premier por su guardameta en torno a los 50 millones y podrían traspasarle este verano.

Lo más normal es que el internacional portugués acabe saliendo del Oporto este verano porque el club luso sabe que ha llegado la hora de hacer caja antes de que entre en su penúltima temporada de contrato. Diogo Costa también es consciente de que el club en el que se formó ya se le ha quedado pequeño y que es la hora de dar el salto a un equipo fuera de su zona de confort en Oporto y en la liga de Portugal.

Sin embargo, una llamada del Real Madrid podría cambiarlo todo, incluso si el club blanco plantea una operación de compra de Diogo Costa en la que le deja cedido al menos la próxima temporada en el conjunto de Do Dragao. Para el Oporto podría ser un negocio redondo y al portero le permitiría trabajar con tranquilidad y sin necesidad de adaptarse a un nuevo equipo y a una nueva ciudad justo en la temporada que concluye con un Mundial en la que Portugal es una de las selecciones favoritas.

En todo caso el futuro de Diogo Costa aún está por escribirse. Lo que está claro es que es poco probable que el Oporto lo deje salir por menos de esos 50 millones de euros en los que le han tasado. De realizarse la operación sería uno de los traspasos más caros de la historia de un portero, aunque quedaría todavía lejos de los 80 millones de euros que pagó el Chelsea por Kepa Arrizabalaga cuando el internacional español defendía la portería del Athletic.