La controvertida opinión de Morata sobre el penalti de Julián Álvarez: «No creo que nadie…»

El penalti de Julián Álvarez sigue dando mucho que hablar. Álvaro Morata, ex jugador del Real Madrid y del Atlético, se ha mojado respecto a lo que ocurrió en la tanda del último miércoles. «Yo no veo que la pega dos veces. No creo que haya nadie que haya visto claramente lo que pasó. No me parece que hayan sido dos toques. Hay veces que se ve que la trayectoria del balón cambia. En el penalti de Julián no se ve ese detalle», afirmó el actual delantero del Galatasaray turco.

Además, el ariete se puso en la situación del argentino y según sus propios dichos, si hubiese sido él quien lo hubiera fallado, el campeón de Europa con España habría sido la cabeza de turco de los colchoneros. «Si me pasa a mí estoy dos semanas comiendo techo pensando si he tocado dos veces o no», expresó Morata.

Por último, el canterano del Real Madrid ha manifestado que para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, las máximas instancias deberían invertir en tecnologías para evitar este tipo de situaciones polémicas, como ya lo hacen en competiciones como el Mundial o la Eurocopa. «Es una tanda de penaltis, es un momento decisivo… Creo que en un partido de esta importancia el balón debería tener un sensor para que quedase claro si hay o no dos contactos», zanjó el capitán de la Selección.

🚨 ÁLVARO MORATA (penalti Julián Álvarez): «No creo que haya nadie que haya visto CLARAMENTE lo que pasó (…) No me parece que hayan sido dos toques». 📹 @ellarguero pic.twitter.com/1VNtQ3Pb4h — Naninho (@SrNaninho) March 18, 2025

Morata no lo vio, Mbappé sí

Morata afirma en el Larguero no haber visto el doble toque desde su televisor. Sin embargo, desde el centro del campo, Kylian Mbappé vio que Julián Álvarez tocó en dos ocasiones el balón en su penalti. Durante la tanda entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la insólita pena máxima del delantero argentino captó la atención de todos. En primera instancia, el colchonero logró superar al portero Thibaut Courtois con un tiro que, debido a un resbalón, describió una parábola un poco extraña.

Este detalle no escapó a Mbappé. Nada más convertirse el segundo penalti del Atleti, el francés salta después de ver a Julián resbalarse: «Ha tocado dos veces el balón». Entonces, el ariete se dirige hacia uno de los asistentes de Marciniak y exige que revisen la jugada. Resultado final: Kylian tenía razón. El VAR anuló el penalti del argentino y colocó a los merengues por delante.

El VAR revisó la jugada y confirmó que Julian Álvarez había tocado el balón dos veces durante el lanzamiento. Esto sucedió porque, al resbalarse, inicialmente tocó el balón con el pie derecho y luego, en el momento de golpearlo, lo hizo con el izquierdo. Según las reglas, si el ejecutor de la pena máxima vuelve a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador, se concede una falta al rival. Sin embargo, en este caso, al estar en una tanda de penaltis, el lanzamiento fue simplemente anulado y considerado como fallado.

Los jugadores del Real Madrid, incluyendo al portero Courtois, fueron los primeros en señalar el incidente al asistente de Szymon Marciniak. Thibaut reveló después que había hablado con el árbitro para que revisara la jugada, mientras que los jugadores que se encontraban en el centro del campo también indicaron que Álvarez había tocado el balón dos veces. La repetición de la jugada, capturada por una cámara situada detrás de la portería, mostró claramente el doble toque. Además, Kylian Mbappé, quien estaba en el centro del campo, también se dio cuenta del incidente y avisó al cuarto árbitro para señalar el gesto involuntario de la Araña.