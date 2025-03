Drama total para el Atlético: la explicación al penalti anulado a Julián Álvarez por el VAR

La tanda de penaltis entre Atlético y Real Madrid dejó un momento insólito, anulando el lanzamiento a Julián Álvarez y dándolo como fallado. El argentino tiró el segundo penalti del conjunto rojiblanco, pudiendo poner el empate a dos. De hecho, lo hizo, puesto que lo marcó. Sin embargo, el VAR lo revisó, puesto que se resbaló en el momento del lanzamiento y tocó dos veces el balón, algo que no se puede. Al comprobar que había sido así, aplicaron el reglamento e invalidaron la pena máxima, dándola como fallada.

Julián Álvarez había conseguido batir a Courtois con suspense, puesto que el balón se coló con una parábola un poco extraña debido al resbalón. Pero el balón estaba dentro, que era lo importante, a pesar de que el futbolista del Atlético acabó en el suelo. Fue entonces cuando entró el VAR, que revisa todo, tanto si el portero se adelanta como si el lanzamiento está bien tirado. Al haberse resbalado, apreciaron que podía tocar dos veces seguidas el balón, lo que lo invalidaría. Y así fue.

Kwiatowski le dio la orden a Marciniak para que anulara el penalti y, por tanto, lo diera por fallado. En el momento de la ejecución, Julián se resbala y toca ligeramente con el pie de apoyo, mientras que luego termina lanzando. El primer toque es el que cuenta y Julián lo hace con el pie de apoyo, que se le va e impacta con el esférico. Después, tocó de nuevo el balón, a la hora de golpearlo, lo que hace que el tiro no valga y, por tanto, se contabilice como penalti fallado.

La mala suerte volvió a estar del lado rojiblanco. En esta ocasión, por una acción que pocas veces se ve y que, ahora, con el VAR, sí que se revisan. El delantero argentino tuvo la desgracia de resbalarse en el momento de pegarle al balón y, aunque el esférico acabó dentro de la portería de Courtois, el gol no subió al marcador. No fue ni mucho menos definitivo, puesto que Lucas Vázquez falló después, pero Marcos Llorente no aprovechó la oportunidad de volver a igualar el marcador y Rüdiger sentenció el pase del Real Madrid a cuartos de final.