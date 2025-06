¿Por qué el Barcelona no ha podido pagar todavía la cláusula de Joan García?

Ya han pasado casi diez días desde que se diese por hecho el fichaje de Joan García por el Barcelona, pero sigue sin ser oficial. OKDIARIO también lo pudo confirmar el pasado 4 de junio. Está todo atado y cerrado con el jugador. Pero falta lo más importante: el pago de la cláusula. El club azulgrana necesita reunir los 25 millones de euros que cuesta el portero perico y todavía no lo ha podido hacer.

¿Por qué el Barcelona no ha podido pagar la cláusula de Joan García todavía? Es sencillo. No es un secreto que la situación económica del cuadro blaugrana durante las últimas temporadas es altamente complicada. No es sencillo para el Barça tener liquidez con tanta facilidad. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso.

El Barcelona necesita tener 25 millones de euros preparados para poder abonar la cláusula de Joan García en la sede de la Liga. Pero por lo que parece no los tiene todavía. Si los tuviese, el portero perico ya sería guardameta azulgrana de manera oficial. La entidad que preside Joan Laporta está haciendo todo lo posible, aunque tampoco tiene prisa. El mercado de fichajes, oficialmente, se abre el próximo 1 de julio.

El Diario Marca informa este viernes que el Barcelona no ha descartado la opción de incluso pedir un crédito para poder pagar lo antes posible la cláusula de Joan García. Un pago que necesariamente tendrá que ser de 25 millones, ya que el Espanyol ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a negociar por la salida de su portero, y mucho menos con el Barça.

Si el Barcelona termina pidiendo un crédito para abonar la cláusula de Joan García, la Junta Directiva de Joan Laporta volvería a demostrar que la situación financiera de la entidad sigue siendo muy delicada. La temporada pasada el gran fichaje fue Dani Olmo y sus problemas con la inscripción alcanzaron límites impensables. Los problemas con el fichaje de Joan García, en este caso, han comenzado a aparecer antes de que se haga oficial su firma.

Una vez se haga oficial el fichaje de Joan García, el siguiente paso será poder inscribirle. Para ello, el Barça todavía tiene que gestionar algunas ventas en su plantilla. Pero si quiere volver al mercado para seguir reforzando el equipo de Flick, Laporta no tendrá otra opción que vender a algún jugador importante. Ter Stegen o Araujo están en esa rampa de salida en un mercado de verano que apunta a ser movido en Can Barça.