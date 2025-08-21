España-Alemania: duelo de campeones en Madrid

España y Alemania disputarán este jueves un duelo de campeones en Madrid. La selección española, campeona de Europa en 2022, y la alemana, campeona del mundo en 2023, se miden en el primero de dos partidos amistosos, los últimos antes del Eurobasket 2025, que arranca el próximo 27 de agosto. El Movistar Arena acoge a las 21:00 horas un enfrentamiento lleno de atractivos que enfrentará a los mejores del continente contra los mejores del planeta. La vuelta será dos días después en Colonia.

Los de Sergio Scariolo quieren llevarse la victoria en la capital del país después del doble tropiezo ante Francia, con mejores sensaciones en el segundo encuentro en París, y llenarse de moral ante su afición en el Palacio de los Deportes de Madrid. España ha entrenado los tres días anteriores al amistoso en la ciudad deportiva de Valdebebas, ya sin Alberto Abalde tras lesionarse contra los franceses y confirmándose su dura ausencia en el Eurobasket.

Eso sí, el seleccionador suspira por recuperar a Santi Aldama y Alberto Díaz, que aún entrenan por separado, pero con la estrella de la NBA más adelantado en su proceso de recuperación. El canario, de hecho, podría reaparecer en alguno de los dos amistosos. Desde luego, si lo hace en Madrid, será un aliciente tremendo para la afición española, que ve en él un líder para el torneo.

Él mismo fue quien confirmó sus ganas de jugar contra Alemania en el día previo al partido: «Me encuentro genial y tengo muchas ganas de jugar ante Alemania. Estoy muy bien. Lo que salió de mi lesión fue un poco desproporcionado porque me encontraba bien, un poco de molestia sin más, así que con muchas ganas de volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para el Eurobasket».

Quienes sí estarán al 100% son los hermanos y capitanes Hernangómez, con Willy fuerte bajo el aro y Juancho en clara línea ascendente desde los partidos contra Francia. Les ayudarán Sergio de Larrea, titularísimo en el 1, Darío Brizuela, y quizá Josep Puerto en el rol de Abalde. Santi Yusta y Joel Parra han cogido peso en la selección por las ausencias y se espera la frescura de Mario Saint-Supéry. Se la juega Yankuba Sima, el principal candidato al descarte restante. Y por debajo de ellos, una hornada de jóvenes llamados de urgencia por Scariolo como Guillem Ferrando, Isaac Nogués, Álvaro Cárdenas y Lucas Langarita.

El España-Alemania y Krämer como atractivo

Y en el bando alemán, bajo la dirección del seleccionador español Álex Mumbrú, el líder claro es el NBA Franz Wagner, pero a quien irán la mayoría de miradas será David Krämer, pues la de este jueves será su puesta de escena ya como jugador del Real Madrid. El tirador de Alemania pondrá a prueba a España y su defensa después deslumbrar en toda la preparación del Eurobasket.