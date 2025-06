El perico Salvador Illa ‘celebra’ que su portero Joan García se vaya al Barcelona: «No es una traición»

Hasta Salvador Illa se ha entrometido en el polémico fichaje de Joan García por el Barcelona. El presidente de la Generalitat, aficionado confeso del Espanyol, negó que este traspaso sea una traición al club perico por parte del portero. A falta de que el Barça abone su cláusula de 25 millones de euros, el guardameta de 24 años jugará en el Camp Nou la próxima temporada, un tema que ha generado mucho revuelo al trasladarse de un equipo a otro de la ciudad, históricamente enfrentados.

Joan García dejará Cornellá y recalará en el campeón de Liga, un movimiento que Salvador Illa no «calificaría» como traición. Así lo reflejó este miércoles abiertamente: «Me hubiese gustado que continuara, pero el mundo del deporte de élite tiene esto». El líder del PSOE en Cataluña se mojó sobre este fichaje, negando que el portero perico traicione al Espanyol, el club que le ha dado la oportunidad de crecer y mostrarse como un gran cancerbero en Segunda y Primera División.

«No lo calificaría así», sentenció Illa en RAC1. «Prefiero que vaya a un equipo catalán», añadió Illa, al que le interesa que tanto Espanyol como Barça les vayan las cosas lo mejor posible. Así, el presidente de la Generalitat comunicó su deseo de que no fiche por un club extranjero como puede ser el Manchester City, Newcastle, Arsenal, Bayer Leverkusen, Nápoles o Inter de Milán, con los que se le ha relacionado en las últimas semanas.

Illa, seguidor del Espanyol, ya valoró en su día los hechos ocurridos antes de que el Barça ganase la Liga precisamente en Cornellá, donde una conductora a bordo de un vehículo protagonizó un atropello masivo en la previa del encuentro: «Ha sido un accidente que no ha dejado ningún herido de gravedad, afortunadamente. Los servicios de seguridad y de asistencia han reaccionado rápidamente y el portavoz de los Mossos d’Esquadra ya ha dado explicaciones. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún accidente mayor».

Salvador Illa, Joan García y la Liga del Barça

El político acudió al palco de ese partido como el primer presidente de la historia de la Generalitat que es aficionado perico. Aun así, no escondió antes del choque que celebraría el triunfo del Barça, como así fue finalmente. «Y yo que me alegraré de que gane la Liga el Barça. No me alegraré de que pierda el Espanyol, yo no he dicho eso. Me alegro de que el Barça ganase el Clásico, de que gane la Liga. El presidente de Cataluña va con todos los equipos catalanes y cuando juegan dos equipos catalanes es neutral», reconoció en su momento.