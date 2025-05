Salvador Illa se pronuncia sobre el atropello en Cornellá: «No hay ningún herido de gravedad»

Durante el descanso del partido entre Espanyol y Barcelona, por las tripas del estadio de Cornellá se dejó ver Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña que se pronunció sobre el atropello masivo producido en las inmediaciones al feudo perico. Según las primeras informaciones se cobró 13 heridos, todos de ellos leves excepto una joven que ha sido trasladada al hospital.

«Ha sido un accidente que no ha dejado ningún herido de gravedad, afortunadamente. Los servicios de seguridad y de asistencia han reaccionado rápidamente y el portavoz de los Mossos d’Esquadra ya ha dado explicaciones. Afortunadamente no hay que lamentar ningún accidente mayor», expresó el presidente de la Generalitat en el micrófono de Isabel Forner.

Según las primeras informaciones, una conductora de un Peugeot 308 blanco ha arrollado a una joven hincha del Espanyol. Después de esta primera embestida, la joven se ha quedado debajo del coche. Entonces, un grupo de seguidores ha empezado a zarandear el coche para sacar a la joven de los bajos del vehículo. Cuando han conseguido ponerla a salvo, la conductora ha avanzado 50 metros mientras se llevaba por delante a todo el que encontraba a su paso.

Todos los heridos son leves, menos la joven que se ha quedado debajo del coche, que ha sido trasladada en una ambulancia consciente con los ojos cerrados. Los Mossos d’Esquadra han confirmado el suceso y han comenzado una investigación. Por el momento, se reportan varios heridos, aunque ninguno de gravedad.

Christian García Martín fue el aficionado que saltó la valla en el estadio de Cornellá para decir que no se podía jugar. «Estábamos gritando suspensión, Joan García se ha acercado preguntando que pasa y le he dicho que ha habido un atropello fuera con heridos. Ha venido la seguridad del estadio y me han echado del campo. Lo he hecho y lo volvería a hacer. Es una vergüenza que después de lo que ha pasado se está jugando el partido de Primera División. El hecho es muy grave como para que se juegue el partido», ha asegurado el hincha en la Cope.