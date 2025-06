Lamine Yamal revienta las redes con una foto con Nico Williams tras la reunión de su agente con Deco

Lamine Yamal causó un enorme revuelo en las redes sociales tras colgar una foto con Nico Williams poco después de que el agente del jugador del Athletic se viera con Deco. No es ningún secreto que al joven jugador del Barcelona le encantaría jugar junto a su amigo en las filas del conjunto azulgrana. Ya comparten vestuario en la Selección y le gustaría hacerlo también en el Barça.

La instantánea se hizo viral en cuestión de segundos. El agente de Nico Williams estaba en la Ciudad Condal para reunirse con Deco y, minutos después, Lamine Yamal colgó la fotografía de ambos celebrando un gol con la selección española. El del Athletic es un viejo anhelo de la dirección deportiva del Barça. Su nombre ya sonó el pasado verano para reforzar el ataque del equipo de Hansi Flick, pero finalmente se quedó en Bilbao.

A pesar de que Raphinha se ha salido esta temporada, erigiéndose junto a Lamine Yamal como el mejor jugador del Barcelona, el nombre de Nico Williams ha vuelto a salir a la palestra. El del Athletic tiene mucho mercado, y el Barça no es el único interesado en hacerse con sus servicios. También le quiere el Bayern e incluso llegó a sonar en su momento para recalar en las filas del Real Madrid.

Según publicó el Sport, Deco y el agente del futbolista del Athletic tuvieron una breve reunión en Barcelona para hablar sobre el pequeño de los Williams. La primera opción de los azulgranas sigue siendo el colombiano Luis Díaz, del Liverpool. Pero la dirección deportiva del club baraja varias opciones como Rashford o el propio Nico por si la opción del futbolista red no termina saliendo.

El Athletic no negocia por Nico

Su salida no será nada fácil, porque el Athletic Club no está dispuesto a dejar salir a su mejor jugador. Y mucho menos ahora que saben que el año que viene van a volver a jugar la Champions League la próxima temporada. Nico Williams tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 60 millones de euros. Ese es el precio que van a tener que pagar los que quieran llevarse al internacional español.

Los últimos rumores señalan que el Bayern de Múnich es el principal interesado en el extremo, pero por el momento no ha habido ningún contacto ni ninguna oferta. No obstante, el mercado de fichajes estival todavía no está abierto. Es cierto que se abrió una pequeña ventana al terminar la temporada para poder fichar de cara al Mundial de Clubes –del 1 al 10 de junio–, pero ese periodo ya es historia y hasta el 1 de julio no se abrirá el mercado veraniego de manera oficial.