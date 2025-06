Nico Williams quiere garantías de que el Barcelona podrá inscribirle antes de dar el sí definitivo

Nico Williams y sus asesores negocian con Laporta la firma de un documento de garantías para ser inscrito antes de aceptar la propuesta de contrato del Barcelona. El club azulgrana busca vías de financiación para pagar los casi 63 millones de cláusula al Athletic y tendrá que hacer al menos una venta importante para poder inscribir a Nico y a Joan García sin incumplir el tope salarial de su plantilla.

Así lo adelantó Eduardo Inda en ‘El Chiringuito de Jugones’: «Me dicen que lo tiene hecho con el Barça, pero ha pedido garantías de que puedan inscribirle y que no haya un caso como el de Dani Olmo, que es un lío y que todavía está pendiente de resolución».

Aunque Nico Williams está como loco por jugar en el Barcelona al lado de Lamine Yamal y el resto de sus colegas de la selección española, el jugador del Athletic, aconsejado por sus agentes y abogados, no dará el paso definitivo hasta que el club azulgrana pueda ofrecerle las garantías de que podrá inscribirlo en la Liga antes de que comience la temporada.

Nico Williams no está dispuesto a pasar el calvario que vivió Dani Olmo la temporada pasada, que fue inscrito a finales de agosto con una licencia provisional aprovechando la lesión de Christensen, un central cuya ficha ocupó un delantero pervirtiendo el espíritu de la norma que permite cubrir las vacantes de jugadores lesionados.

Lo que ocurrió después, cuando concluyó esa inscripción provisional, ya fue de chirigota. El Barcelona trató de inscribir a Dani Olmo fuera de plazo, la Liga denegó la inscripción pero el CSD, por orden directa del Gobierno de Pedro Sánchez, le concedió una cautelar que adulteraba la competición. A pesar de que tanto la Liga como los clubes pusieron el grito en el cielo, Dani Olmo pudo jugar la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga y ganar los tres títulos con el Barcelona.

La decisión de Nico Williams

Nico Williams no quiere pasar por todo lo que pasó su compañero de selección, que incluso podría haber quedado libre y reclamar su contrato si el Barcelona no podía inscribirle, por eso pretende las garantías por escrito e incluso con alguna cláusula de indemnización en el caso de que el club azulgrana no pudiera inscribirle antes del comienzo de la Liga el próximo 14 de agosto.

La situación del pequeño de los Williams en Bilbao empieza a ser insostenible. El pasado domingo aparecieron unas desagradables pintadas en un mural conmemorativo en el que aparecen Nico y su hermano Iñaki del que borraron su rostro y escribieron lo siguiente: «Te vayas o te quedes ya has perdido el respeto». Un acto vandálico condenado enérgicamente por el Athletic, que se pronunció horas después en un contundente comunicado.

«Quienes han borrado la imagen de Nico del mural del artista Carlos López en Barakaldo no representan al Athletic. Y si creen ser parte de esta familia, deben saber que se equivocan: faltar al respeto a uno de los nuestros es faltar al respeto al propio Athletic», dice la entidad, que sale en defensa del extremo pese a los rumores de su posible marcha al Barcelona, que pagaría su cláusula de rescisión con el visto bueno del futbolista.

En el club de Ibaigane tienen muy claro que no van a negociar ningún término con el Barcelona: ni flexibilidad en los pagos, ni plazos, ni cualquier mínima rebaja. Joan Laporta no tendrá otro remedio que pagar la cláusula al contado como lo hizo hace unos días con Joan García si quiere fichar a Nico Williams, y sería el jugador el que tendría siempre la última palabra. Si no tiene garantías de ser inscrito, lo mismo la historia se repite y al Barcelona se le escapa como le ocurrió el verano pasado.