Dani Olmo: «Nunca me he arrepentido de fichar por el Barcelona»

Dani Olmo compareció en la sala de prensa del estadio de San Siro para analizar la vuelta de las semifinales de la Champions League que este martes desde las 21:00 horas juega el Barcelona contra el Inter de Milán. Tras el empate a tres en la ida, ambos equipos necesitarán la victoria para avanzar a la gran final del torneo.

«El trabajo y la solidaridad del equipo para ganar. Hemos hecho méritos para ganar, no ha sido a cara o cruz», comenzó diciendo Dani Olmo en sala de prensa.

«Me imaginaba pelear por todos los títulos, es un pensamiento que tenía que podíamos hacerlo. En Barcelona teníamos equipo para ello. Es mi primer año con Hansi y la mentalidad es ir todos a una. El cambio ha ido muy bien. Vamos a muerte con esta idea y todo va bien», señaló Olmo sobre la posibilidad de ganar el triplete en su primer año en el primer equipo del Barça.

«Estamos recuperados. Bien. Es un factor importante con partidos tan tardes y cada tres o cuatro días. El descanso es un factor importante dentro del equipo. Veo al equipo bien preparado, al cien por cien de energía y motivación», dijo el jugador catalán.

Sobre Lamine Yamal: «Vemos su situación con normalidad, sabemos lo importante que es, a mí no me sorprende. Le he visto hacer este tipo de partidos en la Eurocopa o este año. Está bien, tranquilo y demostrar por qué es el mejor».

Más de Yamal: «Significa que habrá un jugador libre. Lamine ha demostrado saber jugar contra uno, dos o tres. Estaremos ahí para ayudarle y buscar el futbolista libre».

«Para mí es una oportunidad muy grande, pude jugar las semifinales contra el PSG en Lisboa en el 2020, ahora tengo otra oportunidad. Podemos hacer historia con este club y es una motivación para hacerlo», comentó Olmo en la sala de prensa.

Sobre su polémica inscripción: «Ha valido la pena venir al Barça, no me he arrepentido nunca. Tenía 100 por 100 de confianza por parte del club. Era un tema administrativo conmigo y Pau Víctor. Ahora estamos muy contentos de estar aquí».

«Te podría soltar un titular, pero…. (sonríe) Es como una fiesta, quitan presión al asunto, no deberían dar tanta importancia como deberían. Los veteranos ya los encaminamos. El grupo es de grandes personas y todos queremos ganar», valoró Olmo sobre los jóvenes del equipo.

Sobre la cantera: «Es algo que habla muy bien de la mejor cantera del mundo. Tenemos muchos jugadores formados, con dos torneos ya ganados y lo que queda. Nos conocemos todos. A Eric, Gavi, Fermín… jugar con el primer equipo es una ventaja, un plus».

Sobre Flick: «Es muy cercano a nosotros, tiene un mensaje muy claro, con una idea muy concreta de juego. Lo estamos consiguiendo. Todo ha ido muy bien y no hay que cambiar nada. Tenemos plena confianza en él y todo su staff».