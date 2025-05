Convocatoria del Barcelona contra el Inter de Milán: Lewandowski viaja con el grupo

La convocatoria del Barcelona para viajar a Milán este lunes tiene la gran novedad de que Robert Lewandowski, ya recuperado de su lesión muscular, viaja con el grupo con el objetivo de tener minutos ante el Inter. El conjunto culé entrenará en la tarde de este lunes en el Giuseppe Meazza y este martes, en el mismo escenario, a partir de las 21:00 horas, se jugará un billete para la final de la Champions League de Múnich tras el empate a tres en la ida en Montjuic contra la escuadra italiana.

En cambio, Alejandro Balde se ha quedado fuera de la convocatoria. El lateral izquierdo culé no se ha recuperado de su lesión y no llega a este partido. Hansi Flick podrá contar con el delantero polaco tras realizar este una recuperación express de su lesión. Jugadores como Casadó, Koundé y Bernal también son baja para este partido. Además de Ter Stegen, que no está inscrito en la Liga de Campeones.

El delantero culé Robert Lewandowski se incorporó el pasado domingo a los entrenamientos del equipo azulgrana tras recuperarse de su lesión en el muslo izquierdo, y podrá estar disponible para el partido de este martes ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, de vuelta de las semifinales de Liga de Campeones.

El atacante polaco, que se lesionó el músculo semitendinoso del muslo izquierdo hace un par de semanas frente al Celta de Vigo, completó la sesión con el grupo en la Ciutat Deportiva Joan Gamper, donde no apareció Alejandro Balde, que se sigue recuperando de una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo que se produjo ante el Leganés en Butarque el pasado 12 de abril.

El equipo de Hansi Flick deberá imponerse este martes en la vuelta de Champions después de empatar a tres en la ida en Montjuic si quiere alcanzar una final de Champions League diez años después. Enfrente tendrá a un Inter de Milán que le puso muchos problemas en Barcelona.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar este lunes a Milán y medirse al Inter en la vuelta de las semifinales de la Champions League:

Porteros: Szczesny, Iñaki Peña, Astralaga.

Defensas: Héctor Fort, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Araujo, Christensen, Gerard Martín, Landry.

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín, Darvich.

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Ansu Fati, Pau Víctor, Raphinha, Lewandowski.