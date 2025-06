La Liga la lía en su web con Joan García: primero le incluye en la plantilla del Barça y luego lo borra

El fichaje de Joan García por el Barça ha vivido el enésimo episodio este viernes, aunque seguro que vendrán más de aquí a que el club blaugrana logre inscribirle ante la Liga. Pocas horas después de firmar su contrato con el club azulgrana hasta junio de 2031, el guardameta catalán apareció brevemente en la web oficial de la Liga como nuevo integrante de la plantilla barcelonista, dando por hecha su inscripción. Un error que fue corregido minutos después, desapareciendo de la web de la Liga, generando sorpresa y confusión entre los aficionados culés.

El movimiento de la Liga fue detectado poco después de que Joan García completara los trámites contractuales en las oficinas del Barça, donde selló su compromiso por seis temporadas. Tras la firma, el portero de 24 años compartió almuerzo con el presidente Joan Laporta y varios miembros de la cúpula deportiva blaugrana. Fue poco después cuando su nombre apareció listado en el portal oficial de la Liga, para sorpresa de muchos, junto a los guardametas Ter Stegen, Iñaki Peña, Szczesny, Ander Astralaga, Diego Kochen y Yaakobishvili.

Al parecer, según la patronal, no fue más que un error técnico derivado del sistema de inscripciones, ya que el mercado de fichajes no se abrirá oficialmente hasta el 1 de julio, pese a las inscripciones prematuras de Huijsen y Alexander-Arnold por el Real Madrid, y Musso por el Atlético en las últimas semanas, con motivo del Mundial de Clubes, una ventana habilitada para los participantes, entre los que no está el Barça.

La inscripción oficial de Joan García ante la Liga por parte del Barça tendrá que esperar. Desde el club se ha trasladado tranquilidad al jugador, asegurándole que no habrá problemas para completar el proceso en cuanto el mercado se abra de forma oficial. De hecho, en la dirección deportiva del Barça se trabaja ya también en la incorporación de Nico Williams, con quien el club culé habría alcanzado ya un principio de acuerdo, aunque el Athletic sólo contempla una posibilidad: el pago de su cláusula de rescisión, cifrada en 62 millones de euros.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, se pronunció en las últimas horas sobre la capacidad del Barça para inscribir jugadores como Joan García o el propio Nico Williams. «Una cosa es hacerlo oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir», advirtió el mandamás de la patronal, subrayando que el club catalán deberá realizar algunos movimientos para cumplir con la regla del 1:1 y poder registrar nuevas incorporaciones: «No muchas, pero tendrá que hacer cosas. El Barça ya sabe lo que tiene que hacer».

Mientras tanto, Joan García ha mostrado su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa. En sus primeras declaraciones como azulgrana, destacó el potencial del proyecto y su ilusión por formar parte del primer equipo: «Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos… es un proyecto muy ilusionante. Estoy con muchas ganas de empezar y de estar con ellos». El guardameta, que llega procedente del Espanyol tras el pago de su cláusula de rescisión, de algo más de 26 millones de euros, se despidió de la afición perica el pasado miércoles a través de un mensaje en redes sociales.