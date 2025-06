El presidente del Athletic lo tiene claro sobre Nico Williams y el Barça: o la cláusula o nada

El Athletic Club de Bilbao tiene muy claro que si el FC Barcelona quiere fichar a su gran estrella, Nico Williams, no será un traspaso sino que deberán abonar su cláusula de rescisión íntegra y al contado. El club vasco no quiere desprenderse de su mayor activo, por lo que no va a sentarse a negociar con Joan Laporta ni con ningún directivo del Barça para facilitar la salida del extremo español.

El caso es más sencillo de lo que parece. Si el club azulgrana quiere vestir al internacional con la camiseta blaugrana la próxima temporada, solo hay un camino: el pago inmediato de la cláusula de rescisión. Así lo ha dejado claro Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, que no contempla ninguna vía intermedia, ni plazos, ni fórmulas creativas. O cláusula íntegra al contado, o nada.

El mensaje desde tierras vascas es tajante. Y no solo a modo de presión o estrategia, sino que responde a una convicción profunda sobre la manera de gestionar un club que no realiza traspasos y que se aferra a sus jugadores como parte esencial de un modelo único en el fútbol europeo. Nico Williams, como otros antes que él, no saldrá del Athletic si no es por voluntad propia y mediante el ejercicio unilateral de su cláusula. Así fue con Kepa, Javi Martínez o Laporte. Y así será en su caso si quiere fichar por el Barça.

Nico Williams: o cláusula o nada

El Barça, en su ya habitual política de ingeniería financiera, quiere a Nico Williams pero su plan era pagar a plazos. La cláusula asciende a 62 millones de euros, cifra que incluye ya el ajuste por el IPC, y los directivos azulgranas no esconden que planean pedir al futbolista que interceda para facilitar una salida pactada. Desde el entorno culé se desliza la posibilidad de abrir un canal de negociación que permita aligerar el esfuerzo económico inicial, incluso asumiendo un coste superior en el total de la operación.

Pero esa jugada no funcionará con el Athletic. Desde Bilbao, la respuesta es clara y cualquier intento será rechazado, además de enturbiar las relaciones personales. El Athletic no quiere tensiones, pero tampoco está dispuesto a doblegarse. «Si alguien quiere llevarse a Nico Williams, que pague la cláusula como está estipulado. No hay más», es el mensaje interno según informa Europa Press.

Ni pagos fraccionados, ni traspasos maquillados, ni fórmulas híbridas. Si el Barça o cualquier otro club quiere a Nico Williams, debe ingresar los 62 millones de golpe a través de LaLiga como precisamente el club catalán ha hecho recientemente con Joan García. Las próximas semanas serán decisivas. En el Barça hay confianza en que Nico mueva ficha. Que hable con el club, que se sincere, que pida salir, pero Uriarte y el Athletic tienen muy clara su postura. Por su parte, el club rojiblanco seguirá trabajando en reforzar la plantilla y en renovar a los jugadores clave. El verano es largo, y aunque Nico acapare los focos, el Athletic no quiere quedar paralizado por una sola operación.