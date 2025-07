Marlaska elimina la antigüedad en la elección de los capitanes de la Guardia Civil para buscar afines

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere que las vacantes de capitán de la Guardia Civil se cubran por méritos y no por antigüedad, como hasta ahora. Así se desprende de un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO. El mismo con el que pretende otros dos importantes movimientos de los que también ha alertado en exclusiva este diario, como son elegir a dedo a los mandos de la Guardia Civil encargados de dar obras sin licitación y cambiar de destino a los guardias civiles por una lesión aunque puedan trabajar.

En concreto, planea añadir un nuevo apartado 4 en el artículo 10, sobre destinos de concursos de méritos, para que se elijan por méritos por razón del empleo, del cargo y la unidad «el capitán jefe de compañía territorial de la organización periférica, el capitán 2º jefe de compañía territorial de la organización periférica, el capitán comandante de puesto principal, y el capitán oficial de comandancia de la organización periférica, excepto de las Comandancias de Ceuta y Melilla».

Hasta el momento, el capitán más antiguo que se postulaba a la plaza que quedaba vacante por jubilación, cambio de destino o ascenso del titular era quien se alzaba con ella. Con la reforma que persigue Marlaska la conseguirá quien más puntos obtenga por méritos, lo que también supone anular de facto «los preferentes» para este personal.

Los preferentes se generan por estar tres años destinado de forma continua en el País Vasco y conlleva que cuando el agente pida vacante en otro destino, tiene preferencia sobre compañeros con más antigüedad. Con esta nueva regulación, al no ser una vacante de antigüedad ya no se podrá hacer uso del preferente para ocuparlas, simplemente les darán cuatro puntos por ello, por lo que tienen muchas papeletas de que otro compañero se la pise.

Para méritos puntúan los estudios, dependiendo del puesto también los idiomas, y con un peso importante en el baremo el Informe de Calificación Personal del Guardia Civil (IPECGUCI), realizado por un superior, el jefe de comandancia. Es el director general de la Guardia Civil el que toma la decisión con el informe del jefe de comandancia.

El superior valora el honor y disciplina del agente y con su informe puede encumbrarlo al puesto o incluso suspenderlo, ya que de la media que saca, la nota del IPECGUCI puede suponer un 8,6%.

Quiere «servilismo», según la AUGC

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana, que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO sobre esta reforma, su conclusión de esta maniobra es que Marlaska «pretende que sean elegidos por enchufe para hacerlos serviles», ya que la obtención de la plaza «dependerá en buena parte de lo bien que se lleve con el jefe quien se postula y de que lo que haga cuando éste le dé una orden no muy ajustada a Derecho, si la cumple o le pone pegas».

Los jefes de cada comandancia son un coronel o un teniente coronel. La comandancia está dividida en compañías, comarcas, y en cada una de ellas está al mando un capitán, que es quien controla y supervisa los puestos de la misma. Es el que organiza y da órdenes a los capitanes de puesto de cómo orientar el servicio. Por tanto, es un destino importante dentro de la Guardia Civil. Se da la paradoja de que un capitán jefe de puesto tendría que obtener la plaza por méritos, pero un teniente jefe de puesto no, cuando la diferencia, cuando exista, se debe exclusivamente a que uno tiene a su cargo más guardias que otro.

«No podemos permitir que la asignación de destinos al personal de la Guardia Civil que ejerce funciones donde se toman decisiones de importancia dependa o bien de la libre designación o bien de méritos, donde lo que más se valora es un informe totalmente subjetivo de los superiores. Esto genera dependencia de los superiores y es muy peligroso», declara a este diario Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

A juicio de Nemiña, con este cambio, Interior «quiere dependencia y servilismo» de los capitales de la Guardia Civil.

Destinos que dejan de ser atractivos

Además, destaca que al eliminar la antigüedad, no se podría hacer uso del preferente para ocuparlas, por lo que «ningún capitán pedirá el País Vasco o Navarra». «No son destinos atractivos y si ahora se piden es para generar el preferente y acercarse a casa, pero si el preferente no se puede usar, ningún capitán las solicitará», precisa Nemiña. «Hay gente que lleva años en el norte esperando una vacante y ahora le van a decir que ya no tiene preferencia», critica.

Hasta los capitanes están en contra de esta reforma, según informa a este diario el responsable jurídico de la AUGC: «No están contentos con que de la forma de designación desaparezca la antigüedad porque no va a depender de ellos nada y su carrera profesional se va a ver muy afectada».

«Un capitán y un oficial cualquiera cambian muchas veces de destino cuando asciendan, que dependan todos esos movimientos de un informe totalmente subjetivo les condiciona mucho a la hora de plantearse ascender y a la hora de hacer cosas, porque te puedes encontrar que todos tus planes se van al traste por el 8,6% del IPECGUCI», afirma.

«Este porcentaje puede parecer una tontería, pero son muchos puntos y puede suponer no obtener el destino. Los puntos son tan justos que simplemente décimas pueden suponer entrar o no y en ese 8,6% puede haber 1.000 personas para una plaza, precisa Nemiña.

Este documento se está debatiendo en el Consejo de la Benemérita por el grupo de trabajo de destinos, paso previo a llevarlo a Pleno. De momento es un borrador, pero de obtener luz verde se convertirá en un proyecto normativo que modificará la Orden INT/26/2021, de 15 de enero, donde se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil.

La AUGC, integrante del grupo de trabajo que revisará este documento, «peleará porque este tipo de destinos carezcan de subjetividad a la hora de su asignación». También para que no se consuman los otros dos cambios anunciados en OKDIARIO.

Para esta asociación, incrementar de forma considerable los puestos de trabajo de libre designación en la Guardia Civil, como persigue Interior en puestos de lo más variopinto, entre ellos los de los jefes de las unidades de gestión económica y de las cajas pagadoras de todas las provincias y comunidades autónomas, «genera servilismo, y eso es muy peligroso, sobre todo hoy en día con todo lo que hay de corrupción».

Respecto a que los guardias civiles que tengan una lesión hayan de cambiar de destino, aunque puedan trabajar en su unidad, como persigue Marlaska, afirma que es «una aberración» que no se le recoloque, como actualmente, en caso de que la lesión no le permita ejercer las mismas funciones, ya que eso supone que estén meses y hasta años perdiendo 500 euros hasta que consigan un nuevo destino.