Marlaska quiere cambiar de destino a los guardias civiles por una lesión aunque puedan trabajar

El Ministerio del Interior pretende que los guardias civiles que tengan una lesión cambien de destino, aunque puedan trabajar en su unidad. Planea una orden para que en cada puesto sólo pueda haber un guardia civil con una lesión por cada diez agentes. En el caso de cabos y sargentos, uno por cada tres.

Así se desprende de un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO que también revela que el ministro Fernando Grande-Marlaska quiere elegir a dedo a los mandos de la Guardia Civil encargados de dar obras sin licitación, como igualmente ha revelado en exclusiva este diario.

Dos movimientos que han hecho saltar las alarmas en la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana, que luchará para pararlos. De momento, es un borrador que se está debatiendo en el Consejo de la Benemérita por el grupo de trabajo de destinos, paso previo a llevarlo a Pleno. De salir adelante, se convertirá en un proyecto normativo que modificará la Orden INT/26/2021, de 15 de enero, donde se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil.

Cuando un agente sufre una lesión, por ejemplo de rodilla, espalda o una baja psicológica, que le impide ejercer algunas funciones, como portar el arma, trabajar a turnos o estar de pie, es declarado «apto con limitaciones» por el tribunal médico.

Sin derecho a recolocación

Actualmente, dependiendo del destino, puede continuar en él, pero se le recoloca en caso de que la lesión no le permita ejercer las mismas funciones. Por ejemplo, si la tiene en un pie, perfectamente puede estar en el área de atención al ciudadano tomando denuncias. Sólo en caso de que sus limitaciones le impidan trabajar en su unidad, ha de cambiar de destino, como puede ocurrirle a un agente destinado en Tráfico que haya tenido una lesión de espalda que y no pueda coger la moto.

Cuando el agente pierde el destino tiene que abandonar el puesto e irse a su casa hasta que obtenga otro. Los destinos salen sólo dos veces al año. Se pueden pedir varios a la vez , pero luego el agente tiene que esperar un plazo de dos o tres meses hasta que se resuelve y puede ocurrir que no obtenga ninguno porque otro compañero tenga más puntos.

Con la orden que pretende Marlaska se introduciría en el capítulo V un nuevo artículo 26 bis, sobre ocupación de puestos de trabajo para personal declarado apto con limitaciones, con el siguiente texto: «La ocupación de los puestos de trabajo que sean compatibles con el personal declarado apto con limitaciones, no podrá superar la proporción máxima de uno por cada diez de los puestos orgánicos de una unidad en el empleo de guardia civil, uno por cada tres en los empleos de cabo 1º o cabo, y también uno por cada tres en los diferentes empleos de las categorías de oficial o suboficial».

«Todo ello de acuerdo con el procedimiento que determine la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil. Para las fracciones se tendrán en cuenta las reglas del redondeo por exceso o por defecto», añade dicho precepto.

Meses y hasta años perdiendo 500 e

Ya con el sistema actual, un agente que pierde su destino puede estar meses o incluso años perdiendo dinero por no conseguir ocupar una vacante acorde con sus limitaciones, ya que pierde el complemento de destino, que son unos 400 o 500 euros. Y se han dado casos de que siendo el agente de La Coruña acabe en Madrid o en Barcelona, lejos de su familia.

De consumarse la pretensión de Marlaska, ese es el panorama que espera a los guardias civiles que se lesionen como superen el porcentaje fijado. Hay unidades de cinco agentes, diez, quince y hasta batallones de más de 100. Cuando menos efectivos tenga el puesto, mayores papeletas.

Pierden el destino y se quedan sin él hasta que obtengan otro, si lo obtienen, ya que no hay unas vacantes específicas que puedan pedir agentes con limitaciones. Además, puede darse el caso de que un agente se postule a una vacante y que en esa unidad ya esté cubierto el cupo de lesionados, cosa de la que se enteraría cuando se la denieguen.

A los agentes que ya hayan sido declarados aptos con limitaciones esta norma no les afectaría, sería a los que les ocurra una vez que entrara en vigor.

AUGC: «Es una aberración»

Para Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, el despliegue de puestos de trabajo para determinado personal declarado apto con limitaciones que pretende Interior es «vergonzoso», «una aberración».

«Esto es una aberración y más cuando parte de esos aptos con limitaciones están provocados por la propia administración», sostiene Nemiña. En este sentido, señala que está reconocido por instituciones nacionales e internacionales que el trabajo de turnos produce daños a la salud y «en la Guardia Civil uno puede tener la obligación de trabajar a turnos toda su vida, hasta los 60 años, mientras que en la Policía a partir de una edad se puede pedir no seguir con este sistema».

«Así, esos daños en la salud el día de mañana les van a provocar unas limitaciones que son culpa de la administración, pero las consecuencias las paga el agente», apunta.

Y subraya que lo que tendría que valorarse es si el trabajador cumple condiciones para trabajar en la unidad y no limitarlo a un número de personas. «Si hay un sitio donde trabajar en su unidad, una oficina donde pueda trabajar y haga falta, debería quedarse. No tiene sentido que pierda su destino porque no le ponen en la oficina mientras otro que no tiene ninguna limitación y podría trabajar en la calle esté en ella», manifiesta. «¿Qué sentido tiene estar sin destino perdiendo dinero mientras no consiga uno y cuando se lo den a lo mejor sea a 600 kilómetros de su casa?», denuncia.