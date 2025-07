Ábalos: «Es raro que la UCO no hable de nadie de Interior, a Marlaska no le investigan»

José Luis Ábalos ha cuestionado el alcance de la investigación del caso Koldo al señalar que la Unidad Central Operativa (UCO) «no habla de nadie de Interior, pero de Interior hay un huevo de gente pringada». El ex ministro de Transportes ha expresado su extrañeza por que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sea objeto de investigación pese a que Koldo García «no salía de ahí, de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil», donde había múltiples implicados en el entramado de las mascarillas.

En su extensa conversación con OKDIARIO, Ábalos ha manifestado su perplejidad ante lo que considera una investigación sesgada que se ha centrado en su figura mientras otros ministerios permanecen al margen. «Hay un general pringado en todo, y coroneles, pero a Interior no se le toca», ha lamentado el ya ex dirigente socialista, refiriéndose a mandos policiales vinculados a la trama.

El ex ministro ha ido más allá al especular sobre las razones de la aparente inmunidad de Marlaska. «Debe haber algo» en relación al ministro del Interior, dice. Sugiere que «lo normal» sería que estuviera «pillado», dado el nivel de implicación de mandos de su departamento, pero da a entender que está esquivando de alguna forma estas pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de la mano de la UCO y dos jueces tras una denuncia del PP. Ábalos pidió que el número dos de Marlaska declarara en el Supremo, pero el juez lo desestimó.

Ábalos ha detallado la extensa red de contactos que Koldo García mantenía dentro del Ministerio del Interior. «Tienes al subteniente del Ministerio, al comandante Rubén [Villalba], que era íntimo de Koldo…», ha revelado, explicando que este último «se lo presenta Víctor de Aldama».

Koldo, elemento «autónomo»

El ex ministro ha criticado la metodología de Koldo García, quien «tenía independencia y no iba de mi parte, era un elemento autónomo, no paraba». «Compartía todas las relaciones» sin compartimentar sus grupos de contactos. Esta falta de cautela habría permitido que «todos tenían su propia red» dentro de las fuerzas de seguridad.

La investigación ha revelado que Koldo García mantenía relaciones fluidas con mandos policiales incluso después de cesar como asesor. «Cuando él cesa como asesor, él sigue manteniendo relaciones. Él sigue yendo a la Policía», ha confirmado Ábalos desvinculándose de su hombre fuerte para sus gestiones diarias más variadas.

El ex titular de Transportes ha insistido en que «Interior está lleno de gente pringada, con mascarillas o con todo» mientras que paradójicamente «desde la UCO no habla de nadie de Interior». Esta aparente contradicción ha alimentado sus sospechas sobre el verdadero alcance de la investigación. Recuerda que por ahora ha dimitido el número dos del ministerio, el también juez Rafael Pérez, pero lo ha hecho por motivos secretos, alegando simplemente razones personales.

La figura de Marlaska se ha mantenido relativamente al margen del escándalo del caso Koldo, pese a que varios mandos de su ministerio han aparecido mencionados en las investigaciones. El ministro fue nombrado en junio de 2018 y es de los pocos miembros que perduran del primer Ejecutivo nombrado por Pedro Sánchez. Ha permanecido en el cargo durante toda la gestión de la pandemia, otras crisis como Filomena o los contratos con Israel y las posteriores investigaciones.

La UCO ha elaborado múltiples informes sobre la trama, pero efectivamente ha concentrado sus pesquisas en figuras como Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y el empresario Aldama, mientras que otros ministerios han quedado relativamente exentos del escrutinio judicial. No obstante, la UCO prepara informes sobre Ángel Víctor Torres y Francina Armengol por su etapa como presidente autonómicos de Canarias y Baleares respectivamente.

Las declaraciones de Ábalos revelan su frustración por lo que percibe como un tratamiento desigual en la investigación. Su teoría sobre la presunta protección de Interior y Marlaska podría formar parte de una estrategia defensiva que busca evidenciar supuestas lagunas en el trabajo investigador. Además reprocha a Sánchez que no se afanara en pedir a su ministro del Interior que actuara para, de alguna u otra manera, evitar este escándalo que ha acabado con su carrera política y su imagen pública.