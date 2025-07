El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, asegura que fue Andrea de la Torre, la ex pareja del ex ministro de Transportes investigado en la trama PSOE, quien «nos puso sobre la pista de que Pedro Sánchez había dado un tremendo chivatazo a José Luis Ábalos» en la entrevista concedida a este periódico hace una semana.

«¿En qué consistía el soplo?», pregunta Inda: «Pues simple y llanamente, en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le reveló a José Luis Ábalos en septiembre de 2023 que la UCO estaba investigando a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes». Recuerda Inda que ese chivatazo se produjo cinco meses antes de que fuera detenido por la UCO el célebre aizkolari.

Sostiene Inda que «en la extensa charla que mantuvimos con José Luis Ábalos en la sede de OKDIARIO en el día de ayer, el ex ministro nos confirmó, punto por punto, lo que nos había adelantado su ex novia». Por ello, Inda se dirige a Pedro Sánchez para apuntarle que «lo que te has hecho es un García Ortiz». Y le añade que ha hecho lo mismo que el Fiscal General de Estado: «Cometer un delito de revelación de secretos, que está castigado con hasta siete años de cárcel».

Le dice también el director de OKDIARIO a Sánchez, que va a acabar superando a su fiscal general, porque habría cometido «otro ilícito penal por encubrimiento, además de otro delito de obstrucción a la Justicia». O sea, «como mínimo -señala Inda- son 10 años de cárcel los que te podrían caer si en este país hubiera sólo un mínimo de Justicia». «Que yo creo que la está habiendo», sentencia.