Ábalos afirma que hay «más empresarios amigos» de Cerdán en la trama corrupta del PSOE

José Luis Ábalos ha dejado caer en una conversación con OKDIARIO que Santos Cerdán mantiene una red de contactos empresariales que aún no han salido a la luz en la investigación judicial del caso Koldo. El ex ministro de Transportes ha mencionado específicamente a «uno de UPN». Se refiere a Óscar Arizcuren, ex vicepresidente de UPN y director de Políticas Públicas y Relaciones con Europa de Aena, como uno de estos «empresarios amigos» del secretario de Organización del PSOE.

Las declaraciones de Ábalos apuntan a que la investigación judicial podría haberse centrado sólo en la punta del iceberg de una red mucho más amplia de contactos entre dirigentes socialistas y empresarios. «Hay más empresarios amigos» de Cerdán, según sugiere el ex ministro, que podrían haber participado en operaciones similares a las ya investigadas.

Durante la conversación, Ábalos hace referencia directa a Arizcuren: «Uno de ellos era de UPN», identificándolo como una persona próxima a Cerdán.

La relación entre Cerdán y Arizcuren se forjó durante su etapa común en el Parlamento de Navarra, donde coincidieron como parlamentarios de formaciones diferentes, pero establecieron una «fuerte amistad» que se ha mantenido a lo largo de los años.

Ábalos hace una referencia velada, pero clara, sobre las prácticas de Arizcuren: «Metió a la mujer a trabajar», afirma, en aparente referencia al nombramiento de Judith Martínez, pareja de Arizcuren, como directora comercial vinculada al Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. Martínez fue nombrada para este puesto «por recomendación de Santos Cerdán», según las fuentes consultadas.