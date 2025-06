Santos Cerdán ha pasado de ser una de las figuras clave del PSOE a estar en el punto de mira de la Justicia por su supuesta vinculación a la trama de presunta corrupción en la que también se encuentran señalados José Luis Ábalos y Koldo García. Un escándalo que ha afectado directamente al partido y por el que el presidente Sánchez pidió perdón hace algunas semanas en una rueda de prensa, aunque sin intención alguna de dimitir. Según él, se trata de una cuestión que afecta al partido, no al Gobierno.

Está previsto que Cerdán -que ya no es aforado pues renunció al acta y dimitió de sus cargos en el PSOE-, se presente ante los tribunales el próximo día. No se sabe con certeza qué es lo que va a decir en su declaración en el Supremo el próximo 30 de junio. Ha trascendido que su defensa ha solicitado que la comparecencia se retransmita en directo porque el caso tiene un interés público indiscutible y, de esta manera, la transparencia ayudaría a evitar «juicios paralelos» en los medios

Un escenario clave en la presunta trama

Desde que saliera a la luz el escándalo de presunta corrupción, los medios han publicado controvertidos audios que no apuntan únicamente a una serie de mordidas, sino que también a un comportamiento fuera de lugar con las mujeres por parte de Koldo y Ábalos. Además, se ha podido establecer un esquema de escenarios en los que se ha desarrollado la trama. Entre ellos se encuentra el hipódromo de Madrid, un lugar en el que Santos Cerdán podía disfrutar de discreción para sus reuniones.

Ubicado en la carretera de La Coruña, a apenas cinco minutos en coche del Palacio de la Moncloa, el reciento está lo suficientemente alejado del centro de la ciudad como para poder pasar desapercibido. Además de disfrutar de las carreras de caballos, el hipódromo ofrece un entorno ideal para la desconexión y para las relaciones sociales.

Aunque no se sabe con exactitud si Santos Cerdán es aficionado a las carreras o simplemente le gustaba el ambiente, sí que se tiene constancia de que el ex secretario de organización visitaba con frecuencia el hipódromo, que cuenta con una cantina y un restaurante con vistas al skyline de Madrid. Además, desde el año 2023, Judith Martínez, vinculada a Moncloa a través del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, ejerce como directora comercial. Martínez fue nombrada por recomendación de Santos Cerdán. Su pareja, Óscar Arizcuren, coincidió con la ex mano derecha de Sánchez en el Parlamento de Navarra.

Así es el hipódromo

El hipódromo de la Zarzuela se empezó a construir en los años 30 del siglo XX como alternativa al que se encontraba antes en la zona en la que están los Nuevos Ministerios en el Paseo de la Castellana. Se encargó el proyecto a los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez, en colaboración con el ingeniero Eduardo Torroja. Los responsables de su diseño se inspiraron en el hipódromo de Milán. A pesar de que las obras comenzaron en 1935, debido a la Guerra Civil tuvieron que pararse hasta que finalmente se inauguró en mayo de 1941.

Durante varias décadas fue un punto neurálgico de la vida social de la capital. En especial desde los años 50 hasta la década de los 70. Sin embargo, en los 90 sufrió una fuerte crisis que acabó con su cierre. Estuvo sin actividad prácticamente una década, pero reabrió sus puertas en 2005, tras un intenso proceso de reforma. Además, en 2009 sus tribunas fueron declaradas Bien de Interés Cultural debido a su importancia a nivel arquitectónico.

En la actualidad vive una nueva época dorada y ha recuperado el esplendor de antaño. De hecho, además de carreras, también acoge eventos culturales y de otros ámbitos, sobre todo, en la temporada de primavera-verano.