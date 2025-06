Ábalos desmiente a Valeri Cuéllar y anuncia acciones legales contra ella: "Es demencial"

José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y destacado miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha respondido con contundencia a las recientes acusaciones que le relacionan con fiestas privadas en las que, según algunas declaraciones, habrían participado prostitutas de alto nivel. Estas afirmaciones, que han causado un gran revuelo mediático y político, provienen principalmente de Valeri Cuéllar, una mujer transexual de origen colombiano que asegura haber sido contratada para prestar servicios al entonces ministro en tres ocasiones durante los meses de octubre y noviembre de 2019.

Cuéllar, que saltó a la fama meses atrás por su affaire con Álvaro Muñoz Escassi, ha detallado en una entrevista exclusiva que los encuentros se producían en áticos privados con estrictas medidas de seguridad y organizados por una agencia clandestina de escorts dirigida a clientes VIP, entre los que supuestamente se encontraba Ábalos. Según su relato, estas reuniones también contaban con la presencia de Koldo García Izaguirre, mano derecha del ex ministro y vinculado a otros escándalos dentro del PSOE.

José Luis Ábalos en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, frente a estas graves acusaciones, Ábalos ha desmentido categóricamente todo el contenido y ha calificado las informaciones como «mentira» y «demenciales». En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Ábalos declara: «Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valeri Cuéllar. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable es que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser».

Pero Ábalos no se ha limitado a desmentir las acusaciones, sino que ha arremetido contra los medios de comunicación que, a su juicio, han difundido estas informaciones sin la debida responsabilidad y ética profesional. El ex ministro apunta a la pérdida de escrúpulos en el periodismo actual y denuncia que «directamente ya no existen los pseudomedios. Todos se han convertido en la misma cochiquera».

Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal “Valeri Cuéllar”. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es… pic.twitter.com/0YCMZSMKya — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 24, 2025

Además, Ábalos anuncia que, pese a las dificultades legales que representa enfrentarse a este tipo de «basura mediática y política», emprenderá acciones judiciales inmediatas contra Valeri Cuéllar y el medio que ha difundido lo que él califica de «repugnante». Con ironía, el natural de Torrent pregunta: «¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí».