Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se han convertido en dos de los personajes más perseguidos del papel cuché. Si bien la discreción marcó la tónica de sus inicios, conforme pasó el tiempo dejaron atrás el hermetismo y dejaron fluir la química que existía entre ellos hasta tal punto de que han formalizado su romance. Ahora, han dado un paso más en su mediática historia de amor acudiendo al estreno de la obra de teatro Una semana nada más, en Madrid. Sin embargo, lo más llamativo de esta reaparición ha sido que han posado por primera vez juntos en el photocall.

De esta manera, confirman que su noviazgo se consolida a pasos agigantados. Además, en esta cita el jinete ha dado la cara por la hermana de Mario Casas al ser preguntado por María José Suárez.

Álvaro Muñoz Escassi posando en un evento. (Foto: Gtres)

Es habitual que Escassi responda a casi todas las preguntas, sin embargo, esta vez, ha querido evitar hablar de su ex delante de su actual pareja, de quien está profundamente enamorado. «Con esas pregunta no se respeta la pareja que tienes al lado», ha respondido por su parte Sheila Casas.

Álvaro Muñoz Escassi junto a Sheila Casas. (Foto: Gtres)

La entrevista de María José Suárez

Estas declaraciones por parte de Álvaro Muñoz Escassi llegan después de que se publicara una entrevista de María José Suárez. En ella, la que fuera Miss España en 1996 se sincera, una vez más, sobre cómo fue su ruptura con el jinete, con quien terminó el pasado mes de junio. De hecho, fue la propia modelo la que anunció la separación a golpe de comunicado a través de su perfil de Instagram.

María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

«Fueron tres años y es verdad que Álvaro me había buscado muchas veces- Estábamos muy bien. Acabábamos de llegar de Palma de Mallorca de pasar un fin de semana. Él decía que era la mujer de su vida. Tres días más tarde se produce el encuentro con Valeri (hace referencia a la amante del jinete)», indicó María José sobre su ruptura con Álvaro. «Ahora ya no le tengo ningún rencor. Hace seis meses estaba enfadadísima por cómo actuó después y cómo quiso justificar lo que había hecho. No le importó decir cosas que no eran verdad como lo de la relación abierta. Me molesto el daño gratuito. Hoy con el corazón en la mano te confieso que no le guardo rencor. Si me lo cruzo, sí le saludaría», añadió en Diez Minutos. Además, también recalcó que cuando empezó con él nunca pensó que iba a ser «para toda la vida».

Han pasado ya siete meses de la ruptura y, mientras Álvaro Muñoz Escassi ha encontrado el amor junto a Sheila Casas, tras ser relacionado con Hiba Abouk, María José Suárez continúa soltera.