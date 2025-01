María José Suárez, sobre su relación con Iker Casillas: "Nos van a ver muchas veces"

María José Suárez ha explicado que su relación con Iker Casillas se limita a una bonita amistad. Desde que rompió con Álvaro Muñoz Escassi no ha vuelto a enamorarse, al menos eso es lo que ella ha defendido hasta la fecha. No obstante, sus fotos junto al ex marido de Sara Carbonero han hecho salta las alarmas en más de una ocasión. La modelo ha acudido a un desfile en Sevilla y ha dado unas declaraciones para zanjar los últimos rumores.

«No tengo nada que opinar sobre lo que hago en mi vida privada», empezó diciendo. No obstante, dio algunos datos para no alargar más la tormenta mediática: «Quedo con amigos. Yo ya expliqué en su momento que con Iker nos van a ver muchas más veces porque él está soltero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada».

María José Suárez recibiendo su nuevo premio. (Foto: Gtres)

María José Suárez ha recibido el Premio Flamenca con Arte 2025 y ha posado orgullosa durante un evento que ha tenido lugar en Sevilla. Delante de las cámaras de la agencia Gtres ha respondido a algunas preguntas, pero siempre manteniendo las distancias y recalando los límites que tiene su historia con Iker Casillas.

Hace unas semanas, después de que sus imágenes junto a María José vieran la luz, Iker Casillas rompió su silencio y desmintió la existencia de cualquier tipo de vínculo romántico. «Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. ¡Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor».

María José Suárez recibiendo su nuevo premio. (Foto: Gtres)

Una polémica amistad

A la hora de analizar la relación entre María José Suárez e Iker Casillas hay que tener en cuenta un dato importante: la modelo es íntima amiga de Eva González, una de las ex novias más famosas del futbolista. Quizá se conozcan gracias a ella, el caso es que María José siempre ha defendido que le tiene mucho cariño y que no piensa renunciar a las citas que tienen en Madrid.

«Ahora que estoy trabajando en el programa vengo a Madrid todas las semanas y nos vemos más. Somos amigos desde hace mucho tiempo, él está soltero, yo estoy soltera y haces más planes», declaró Suárez en el programa Y ahora Sonsoles.

Iker Casillas como embajador de El Capote. (Foto: Gtres)

La colaboradora insistió en que llevaba un tiempo sin tener pareja, exactamente desde que rompió con Álvaro Muñoz Escassi. «Nos los pasamos bien, salimos, nos vamos a tomar algo y ya. No hay nada más con Iker ni lo habrá. Yo tengo que estar soltera en 2025. Llevo diez años enlazando una pareja con otra y ahora estoy así encantada. Sola no quiere decir que esté aquí… Tengo amigos con intimidades, quiero relaciones íntimas, no quiero enamorarme».

La huella de Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi protagonizaron uno de los romances más controvertidos del momento. Al principio nadie apostó por su relación, pero con el paso del tiempo parecía que la cosa iba en serio. No obstante, el jinete cayó en la tentación y tuvo un encuentro con Valeri, una mujer que posteriormente destapó lo que había pasado entre ellos. María José, al descubrirlo, pensó que lo mejor para todos era poner punto y final la historia de amor.