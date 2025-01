Una de las parejas sorpresa del 2024 fue la formada por Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Meses después de salir a la luz su romance se puede decir que atraviesan uno de los momentos más especiales de su sonada historia de amor. Tanto es así que pasaron juntos la Nochevieja, aunque lo más llamativo ha sido el mensaje que ha compartido el jinete horas después de recibir al 2025.

Un importante mensaje

A través de las redes sociales, Álvaro Muñoz Escassi ha compartido un post en el que aparece una imagen junto a Sheila Casas. En la estampa ambos posan abrazados en medio de un enclave campestre. «Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida», ha dicho Escassi en las primeras líneas del escrito.

«Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien. Gracias por apostar por mi. Te amo», ha añadido. Con esta declaración de amor pública, Muñoz Escassi confirma lo enamorado que está de la hermana de Mario Casas seis meses después de poner fin a su relación con María José Suárez, con quien estuvo tres años.

Fue el pasado mes de junio cuando la que fuera Miss España en 1996 anunció su separación a golpe de comunicado en la red. «Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. Como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», indicó la modelo. Poco después, el colaborador de televisión fue relacionado con Hiba Abouk, sin embargo, no fue a más.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. (Foto: Gtres)

A finales de octubre, Sheila y Álvaro vivieron con intensidad la noche de Halloween, pero no fue hasta principios de noviembre cuando salieron a la luz las imágenes de ellos dos juntos en la revista Lecturas y, desde entonces se han hecho inseparables. De hecho, conforme fueron pasando las semanas protagonizaron más encuentros que confirmaban que lo suyo era algo más que una simple amistad. Hasta que llegó el día en el que Álvaro pidió salir a Sheila en pleno directo en TardeAR, espacio presentado por Ana Rosa Quintana.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Telecinco)

Todo ocurrió al finalizar la actuación que protagonizaron bajo el ritmo de Corazón partío de Alejandro Sanz. Durante el reto musical ambos derrocharon una gran complicidad, de hecho, terminaron con un beso en el cuello. Aunque, sin duda, lo más llamativo vino después tras escuchar la valoración del jurado. «Te había prometido que cuando Sheila y yo fuéramos novios serías la primera en enterarte», dijo Álvaro Muñoz Escassi a Ana Rosa. Después de estas palabras, Álvaro se arrodilló y le preguntó a Sheila si ella quería ser su novia. Sin pensárselo, la colaboradora aceptó.»¿Esto qué significa?», preguntó Quintana. «Las cosas hay que hacerlas cuando te apetecen y cuando se terminan, se terminaron», añadió Escassi.