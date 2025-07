Ábalos sobre sus ‘amigas’: «La gente tiene envidia, en este país es más delito follar que robar»

José Luis Ábalos se ha mostrado especialmente crítico con el tratamiento que está recibiendo por sus relaciones sentimentales, denunciando en una conversación con OKDIARIO lo que considera un doble rasero. El ex ministro de Transportes carga contra quienes cuestionan sus relaciones personales y arremete contra la hipocresía que, a su juicio, impera en la política española. «En este país follar es más delito que robar», afirma con socarronería.

El ex ministro no se corta al analizar la diferencia de criterios que percibe en el tratamiento de su caso: «Porque en este país follar es más delito, aunque no lo diga el Código Penal, que robar».

El ex ministro muestra su hartazgo por tener que explicar aspectos de su vida privada que considera irrelevantes para la investigación judicial. Ábalos denuncia lo que considera envidia por sus relaciones: «Es la aspiración de todo el mundo. Lo que la gente pretende es que yo esté con una abuela que diera asco. Y entonces sería correcto e incorrecto. Pero como sean jóvenes, ahí parece que ya no gusta tanto».

Una de las quejas más duras de Ábalos se refiere a las preguntas que ha recibido en sede judicial sobre su vida privada. «A mí, cuando el juez me pregunta, me pregunta lo que sale en la prensa», relata el ex ministro, quien considera que estas cuestiones no deberían plantearse en un alto tribunal.

Especialmente molesto se muestra por una pregunta concreta: «A mí el juez me ha llegado a preguntar si había tenido algo con la de Miss Asturias, alguna relación sentimental, como si eso agravara el tema». Ábalos se refiere así a las preguntas sobre su supuesta relación con la que fuera Miss Asturias, algo que considera irrelevante para el caso judicial.

Ábalos minimiza las pruebas que existen sobre algunas de sus relaciones como la de Claudia Montes, Miss Asturias: «La única evidencia es una foto de Instagram. Si en la foto sale con los escoltas, con todos los que me acompañaban».

Ábalos sugiere que existe una diferencia de trato según quién sea el protagonista: «Con esta chica de Gijón no he estado nunca. Oye, y todo por hacer una foto de Instagram». «El Supremo me ha preguntado por un enchufe de 900 €. Hay que tener cojones. ¡Qué escándalo! —dice irónicamente—. En España han enchufado a una tía por unos meses. ¡Qué puto escándalo que en España ocurran esas cosas!», concluye con guasa.

Ábalos cree que mientras él es investigado por pequeñas cantidades, otros casos que implican cifras mucho mayores no reciben la misma atención mediática o judicial.