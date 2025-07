Ábalos: «Llamé a Valeri ‘ser’, porque todos somos seres humanos, no hay delito de odio»

«Llamé a Valeri ‘ser’, porque todos somos seres humanos, no hay delito de odio». Con estas palabras el ex ministro José Luis Ábalos explica que no tenía intención de ofender a la chica transexual, que dijo haberle prestado un servicio de prostitución.

OKDIARIO se reunió el pasado lunes 30 de junio con José Luis Ábalos en Madrid durante casi tres horas en las que repasó toda la actualidad que le ha salpicado durante las últimas semanas.

Su vida sentimental ha trascendido a los medios de comunicación y se le ha relacionado con varias chicas. Una de ellas es Valeri, la mujer trans vinculada a Álvaro Muñoz Escassi, que dice haber asistido a una fiesta en un ático con Ábalos en la que mantuvo relaciones con él.

«Y ya lo último, el trans es que me ha parecido ya… Yo le digo ser porque todos somos seres humanos, pero qué pone en su DNI, a mí que me aclaren en el DNI qué pone, si pone Antonio o Antonia», explica.

José Luis Ábalos, además, desmiente tajantemente que haya tenido una relación sexual con Valeri. Ya lo hizo cuando saltó la noticia y escribió en su cuenta de X que «no conocía de nada al tal Valeri Cuéllar, que no sabía de su existencia» y que le parecía «un personaje siniestro».

En la charla con OKDIARIO de nuevo la desmiente: «No lo digo porque sea trans, lo digo porque tiene una cara…».

Ábalos demandará a Valeri

Ábalos explica que ya ha hablado con su abogado sobre el tema y le asegura que no existe delito de odio en sus palabras en redes sociales a las que se refería a Valeri en masculino.

Aseguró en la charla con OKDIARIO que para demandar a Valeri no utilizará a su abogado en el Tribunal Supremo y que tratará de diversificar económicamente.

«Le voy a presentar la demanda, claro, ella misma ha dicho que no tiene pruebas porque le clonaron el teléfono», expone.

«Me he convertido en ‘Salsa rosa’»

Ábalos ha trascendido de las páginas de política a las de tribunales a raíz de su imputación y ahora aparece en las publicaciones de corazón debido a las diferentes chicas que han ido apareciendo vinculadas a él durante estos últimos meses.

«Ya me he convertido en un personaje de Salsa rosa. Lo que estoy empezando es a asumirlo. Y a lo mejor ya me he cansado, llevo luchando muchos meses hasta que he visto que el 100% me pone a parir y ya me da igual», explica.

Y prosigue Ábalos: «Como ya me da igual, no voy a entrar. El circo, sin mí, el mono ya no está, que traigan a la mujer barbuda que, de hecho, ya lo están haciendo. Traigan también al hombre araña, pero el mono no va. Entrar en directo sería para dar más vidilla ahí».

Imputado en el Supremo

La charla con Ábalos se produjo una semana después de que declarase como investigado en el Tribunal Supremo tras aparecer en los audios grabados por Koldo García confesando las mordidas. Los audios destaparon una presunta trama de amaño de obras en la que Santos Cerdán ejercía como líder de la organización criminal.

El que fuera su asesor ministerial ha pedido al juez que se anulase la entrada y registro en la que se intervinieron estos audios, pero el instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado hacerlo. El juez ha descartado que fuera una medida desproporcionada por la presencia de la hija pequeña de ambos en la vivienda.

En un auto, recogido por OKDIARIO, el juez desestima la petición de nulidad formulada por Patricia Uriz, ex pareja de Koldo García respecto a dicho registro, así como la solicitud complementaria para que se investigaran supuestos abusos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el mismo.

El juez indica que en el acta del registro «no consta objeción o protesta alguna sobre las circunstancias sobre las que ahora se pretende fundar la presunta nulidad, ni tampoco constan alegaciones al respecto desde la fecha en que se verificó la diligencia (20 de febrero de 2024), hasta la actualidad».

«La alegación genérica e indeterminada a protocolos de actuación adaptados a la presencia de un menor en el interior de la vivienda no puede prevalecer ante la acreditada observancia de las previsiones legales», zanja el magistrado.