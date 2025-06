Quién es Valeri Cuéllar: su edad, su profesión y su vínculo con Álvaro Escassi y Ábalos

Valeri Cuéllar saltó a la fama en el verano de 2024 cuando se hizo pública la deslealtad de Álvaro Escassi a la que fuera su pareja, María José Suárez. Una noticia que no dejó absolutamente indiferente a nadie, ya que no esperaban que el jinete fuese a estar quedando con alguien a espaldas de su novia. Después de que la modelo hiciese pública su ruptura de forma repentina, no tardaron en salir los motivos, y Valeri tenía mucho que ver en ellos. Para tratar de acallar los rumores, Álvaro Escassi concedió una entrevista en De Viernes. Aunque en un primer instante la colombiana quiso guardar silencio, tras estas declaraciones, decidió pronunciarse. Un claro ejemplo lo encontramos en una de sus intervenciones en Ni que fuéramos shhh, programa que se emitía en Canal Quickie y TEN. De esta forma, con todo lujo de detalles, quiso contar cómo conoció al jinete y cómo se desarrolló su historia.

Los encuentros sexuales con Álvaro Escassi y su salto a la fama

Durante su paso por el programa que presentaba María Patiño, la colombiana explicó cómo empezó su encuentro con el ahora finalista de Supervivientes 2025: «Tengo la costumbre de mirar las historias de chicos y chicas y si me gusta le doy a ‘me gusta’. A él le mandé una cara, pero nunca pensé que fuera a mirarlo. Me agregó a Instagram para mirar mis fotos y me respondió al instante. Y fue ahí cuando iniciamos conversación».

Por si fuera poco, la joven que por aquel entonces tenía 29 años, aseguró que el jinete, desde el principio, supo que ella era transexual y que se dedicaba a la prostitución: «Empecé a hablar con él en febrero y ya me había preguntado a qué me dedicaba». Sobre ese encuentro sexual en el que María José Suárez pilló al que por aquel entonces era su pareja, Valeri explicó que Escassi le habló una noche para verse.

«Le dije que no estaba en Madrid, que estaba en Valladolid, pero que podía llegar en tren en 50 minutos. Le dije que si me mandaba dinero, cogía el primer tren. Y me mandó 80 euros», explicó en Ni que fuéramos shhh. Nada más llegar a la capital, puso rumbo a casa de Escassi: «Él sabía cuánto cobraba por mis servicios cuando llegué a su casa».

Y añadió: «Me atendió y me trató muy bien. El tío fue espectacular en el momento. Había buen rollo en todo momento. Pasamos siete u ocho horas juntos, pasó de todo». Valeri continuó explicando lo ocurrido: «Cuando llegué, me dijo que tenía que irse a las 11. Y mientras estuve ahí, María José le llamaba a cada rato. Cuando llamaba, yo tenía que estar en silencio y bajaba la música. Él le decía que se estaba preparando para irse de viaje».

A pesar de que Álvaro Escassi decidió cancelar ese viaje a última hora para quedarse con Valeri, lo cierto es que María José acabó pillándole. «Se pone muy nervioso y lo único que me dice es ‘me han pillado, me ha visto y me tengo que ir’. Nos íbamos a quedar más tiempo, pero pasó lo de María José», explicó la colombiana en Ni que fuéramos shhh.

«Él me da 20 euros para que me vaya a Chamartín y me dice que me haría un Bizum después con el resto del dinero», explicó la joven. Al no recibir respuesta, y tras darle largas en varias ocasiones, Álvaro Escassi acabó bloqueándola en redes sociales. Motivo por el cual ella, según su testimonio, optó por ponerse en contacto con María José Suárez.

El vínculo de Valeri Cuéllar con Ábalos

Este miércoles 25 de junio, en la nueva entrega de la revista Lecturas, la colombiana se sincera como nunca sobre algo que ha dejado a todos impactados. Y es que presuntamente ha estado hasta en tres ocasiones con el ex ministro: «Dos en Madrid y una en Valencia. Llevaba casi dos años en España antes de entrar en una agencia superclandestina que mueve solo famosos, gente importante».

En esta entrevista, la joven explica que coincidió con él en octubre o noviembre de 2019: «La agencia me dijo que tenía que ir a tal sitio de Madrid, era un ático». Aunque desconoce si era alquilado, sí que aclaró que «había más personas, no era la única chica ahí». Según Valeri, supuestamente, desde la agencia le dijeron que tenía que ir con Ábalos: «A ellos les enseñan fotos, yo era la nueva. Desde que me vieron querían conocerme, pero dudaban. A este tipo de clientes les gusta más repetir con las mismas porque ya les tienen confianza».

Como era de esperar, los compañeros de la revista Lecturas preguntaron si, en esos encuentros, también estaba Koldo, y ella respondió que no sabía quién es: «Había un señor ya maduro, barrigón». Al mostrarle una imagen, Valeri respondió con contundencia: «Sí, es. Estaba él, las dos veces que estuve con Ábalos en Madrid. También había tres señores más».