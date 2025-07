‘El País’ miente: tacha de «sospecha» el chivatazo de Sánchez a Ábalos destapado por OKDIARIO

El diario El País ha manipulado torticeramente en su página web el contenido de una información exclusiva publicada este martes por OKDIARIO donde el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoce que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de la investigación de su ex asesor Koldo García por parte de Guardia Civil.

El rotativo del Grupo Prisa ha mezclado esta información con otra declaración de Ábalos a OKDIARIO en la misma entrevista en la que el ex número 3 del PSOE desliza que debió ser el fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz, quien avisó a Pedro Sánchez de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a Koldo García.

Aquí los dos titulares publicados este lunes por OKDIARIO que han sido manipulados por El País en su página web:

-Ábalos: «Sí, Sánchez me reveló el 28 de septiembre de 2023 en Moncloa que la UCO investigaba a Koldo»

-Ábalos sospecha que fue «el fiscal general quien avisó a Sánchez» que la UCO estaba investigando a Koldo

Ambos titulares han sido convertidos por el periódico de Jan Martínez Ahrens en una mera «sospecha», utilizando la creencia de Ábalos sobre la autoría de este chivatazo para restar trascendencia a la fuerte confesión que ha hecho el ex ministro a OKDIARIO. Esto es, que Sánchez le contó en la Moncloa, mientras se celebraba la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que ya sabía que la Guardia Civil investigaba a Koldo García, el amigo del preso Santos Cerdán y que custodió los avales del propio líder del PSOE en las primarias de su partido del año 2017.

De hecho, esta exclusiva que ha publicado este martes OKDIARIO ha tenido amplia repercusión en el panorama político y mediático, ya que tanto los partidos de la oposición como numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, eso sí, sin la burda manipulación que ha protagonizado el diario El País. Además, en redes sociales, la noticia también ha recibido una alta difusión.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, se ha pronunciado en rueda de prensa sobre esta información de OKDIARIO relativa al chivatazo que recibió Pedro Sánchez y ha denunciado que el inquilino de la Moncloa «lo sabía y lo tapó».

Desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, también se ha referido en redes sociales a la noticia de este periódico, difundiendo un pantallazo de la misma, y ha expresado lo siguiente. «Frente a la investigación de la corrupción por parte de la UCO … tú ofreces chivatazos. Lárgate ya, corrupto indecente», ha lanzado el líder de Vox al jefe del Ejecutivo socialcomunista.

Este encuentro en el que el presidente Sánchez trasladó a su ex ministro de Transportes de que la UCO estaba investigando al que era su ex asesor y hombre de confianza, Koldo García, se produjo, exactamente, cinco meses y una semana antes de que el escándalo saltase a la primera plana mediática con la detención de dicho asistente. Sánchez informó a Ábalos de la investigación el 28 de septiembre de 2023, y la Guardia Civil detuvo a Koldo García en la mañana del 20 de febrero de 2024.

OKDIARIO ha publicado este hecho de especial transcendencia, a partir de una conversación con el propio José Luis Ábalos, justo al día siguiente de que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y también imputado en la trama, fuese enviado a la prisión de Soto del Real (Madrid) por el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por la presunta comisión de los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.