El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos señala, durante una conversación con OKDIARIO, que el error de Santos Cerdán, encarcelado este lunes acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, fue que pecó de «ambicioso». Además de ser «poco inteligente» al no saber parar a tiempo en sus manejos delictivos.

Ábalos se refiere a la delicada situación de Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización del PSOE, quien ha pasado este lunes su primera noche en prisión. El ex ministro ha establecido una clara diferenciación entre ambas posiciones: «Ese hombre ya no es él. La cárcel siempre es un instrumento para ablandar. Es muy duro: está Paqui [su mujer], está la hija…», señala preguntado sobre si cree que Cerdán cambiará de estrategia y tirará de la manta.

Sobre si Pedro Sánchez estaba al tanto de las maniobras del que fuera número 3 del PSOE, Ábalos muestra sus dudas: «Yo no sé hasta qué punto. Yo tengo muchísimas dudas. Puede ser que supiera que estaban haciendo algo, pero no en la línea que Santos quería. ¿Por qué? Porque el problema de Santos es que no le podía contar las cosas al presidente. Porque hubiera sido guillotinado».

Ábalos se refiere a lo que, estima, fue «la torpeza» de Cerdán: «Él no sabía que estaban los audios de Koldo o que, si estaban, qué decía él en ellos. No sabía que la UCO le iba a escudriñar desde su época en Navarra, que es cuando monta la operativa con Koldo, y que sigue una vez que ya no estoy yo. Si hubiera sido más inteligente, menos ambicioso, le hubiera dicho al presidente: Vamos a decir la verdad. Me pueden joder, así que hay que hacer algo inteligente. A la mierda todo. Vamos a vestir esto. Yo digo que estoy cansado. Me retiro… Pero estaba muy apegado. Lo que tienes es que poner a trabajar a tu ministro del Interior…», expone.